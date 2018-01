CRB Dar El Beida - JSK, vendredi à 14h30

Par DDK | Il ya 46 minutes | 74 lecture(s)

La JSK disputera son match des 8es de finale de la coupe d’Algérie face au CRB Dar El Beida vendredi prochain à 14h30 au stade Omar Benrabah à Dar El Baida. C’est ce qu’indique le Fédération algérienne de football. Après avoir affronté en championnat, hier, le PAC à Bologhine (Alger), les kabyles retrouveront à nouveau la capitale vendredi prochain pour jouer cette fois-ci le match de coupe. Même si l’objectif principal des kabyles reste le maintien en ligue 1, toutefois, aller le plus loin en coupe reste un autre objectif pour le club le plus titré du pays. Le tirage au sort est en quelque sorte favorable pour la JSK qui recevra le vainqueur du match USMB- DRBT en cas de victoire le week-end prochain. Le coach Saâdi a reconnu que le tirage au sort arrange les affaires de son club, et compte tout faire pour que la JSK atteigne le carré d’as. «Le fait de ne pas faire de longs déplacement est un avantage pour mon équipe. On ne va sous-estimer aucune équipe et on jouera nos chances à fond pour aller loin dans la compétition de la coupe d’Algérie», a déclaré Saâdi lors du point de presse animé mercredi passé. Les supporters kabyles rêvent de la coupe, un trophée que n’a pas pu décrocher la JSK depuis 2011 face à l’USMH au stade du 5 Juillet. Les équipiers de Redouani comptent faire de leur mieux pour réussir un bon parcours, ainsi atteindre la finale de la saison en cours.

Sur un autre plan, le portier Malik Asselah et l’arrière droit Saadi Redouani devront reprendre la compétition vendredi prochain à l’occasion du match de coupe face à Dar El Baida. Souffrant de blessures, les deux joueurs n’ont pas été convoqués pour le match d’hier face au PAC en championnat. Le staff médical kabyle leur prodigue ainsi les soins nécessaires pour que les deux éléments soient au top de leurs formes pour le rendez-vous du week-end prochain. Par ailleurs, le défenseur Essaid Belkalem s’entraine toujours en solo avant de reprendre avec le groupe d’ici quelques jours. L’enfant de Mekla devra faire sa première apparition lors du match de son équipe face au NAHD rentrant dans le cadre de la 18e Journée. Il compte revenir en force afin d’aider la JSK à assurer son maintien parmi les clubs de l’élite.

MOB - MCO, samedi à 16h



Concernant le MO Béjaïa, l’autre représentant de la Kabylie dans cette compétition populaire, il affrontera le MC Oran samedi 3 février à 16 heures, au stade de l’Unité maghrébine. Ainsi, et pour garantir au large public de suivre le match, ce dernier sera télévisé.

