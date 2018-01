Festival de buts à Ahcène Aïboud

Par DDK | Il ya 53 minutes | 75 lecture(s)

Le FC Tadmaït, pensionnaire de division honneur Tizi-Ouzou, continue de recharger ses batteries durant cette trêve hivernale, en prévision de la deuxième moitié de la saison sportive 2017/2018. Les camarades de Mezioudène Hafid, dit Rebèche, multiplient les matchs amicaux ces derniers jours. La semaine passée, l'équipe chère à Djaâbiba et Madjid Merzouk, a donné la réplique à son homologue de l'AC Tirmitine, au stade Ahcène Aiboud de Tadmaït. Un match qui était une occasion pour le staff technique de faire tourner son effectif, en alignant deux équipes pendant les deux mi-temps. Les camarades de l'excellent gardien de but Saïd Hamdache ont réussi une démonstration de force, en atomisant les gars de Tirmitine, drivés par le nouveau coach Saïd Labadi, par huit buts. La première période s'est achevée sur le score de 4 à 0, avant que l'équipe «B» ne rajoute quatre autres réalisations en seconde période. Cette rencontre était une occasion pour les jeunes promus en seniors, à l'image d'Ouramdane Jugurtha, Anis Namane, Ouriachi Sid Ali, pour ne citer que ces trois derniers, de faire valoir leur talent. A noter que le staff technique du FC Tadmaït a programmé deux autres rencontres, dont une hier après-midi à Tadmaït face à l'US Bouhinoun, leader du groupe B en division pré-honneur, et une autre ce lundi face aux réservistes de la JS Kabylie, toujours au stade Ahcène Aiboud. A rappeler que les gars du FC Tadmaït ont terminé la phase aller à la première place aux côtés de l'Olympique Tizi Gheniff, avec un meilleur goal-average pour les gars de Tadmaït, qui se préparent activement pour le début de la phase retour, prévue le week-end prochain, avec au menu la réception de l'ES Assi Youcef dans leur fief.

Massi Boufatis