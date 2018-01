Les juniors toujours en tête

Par DDK | Il ya 54 minutes | 77 lecture(s)

Décidément, rien n’arrête les protégés du duo Hamlat - Louala qui poursuivent leur belle dynamique de victoires, en écrasant tout sur leur passage. Ce week-end encore, dans le cadre de la onzième journée du championnat de division honneur Béjaïa, les juniors du RC Seddouk ont pris le meilleur, en dehors de leurs bases, sur leurs homologues du SRB Tazmalt sur le score de deux à zéro, dans une rencontre caractérisée par un niveau technique assez élevé. Les deux réalisations des gars de Seddouk ont été signées par Rayane Aït Khelifa. Ainsi donc, les coéquipiers de Souagui semblent bien partis pour s'offrir le titre de champion et enrichir leur palmarès, déjà bien étoffé. Il en est de même pour les cadets, encadrés par Younès Ouakli et Walid Ouchetla, qui se sont illustrés à nouveau en l'emportant assez nettement sur le score de six à un face à la JS Chemini, alors que les minimes se sont imposé sur le score de deux à zéro face au même adversaire (JSC). Après ces jolies performances, les U17, tout comme les U15, occupent la tête du classement de leurs groupes respectifs, imitant ainsi leurs aînés juniors et séniors, qui mènent le bal en division honneur.

Zahir Ait hamouda