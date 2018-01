«Notre volonté a fait la différence»

Par DDK | Il ya 53 minutes | 87 lecture(s)

Sommée de bien réagir après la défaite d’Aïn Fakroun, la JSMB n’a pas manqué de se ressaisir de fort belle manière avant-hier, en s’offrant une belle victoire au détriment du RC Kouba (2 - 0). Une équipe qu’ils ont réussi à battre en aller et retour cette saison. Cependant, les gars de la Soummam, qui ont évolué avec un onze remanié, avec notamment ce baptême de feu réussi de la nouvelle recrue, le portier Sofiane Khedaïria, ont dû attendre la seconde période de jeu pour débloquer la situation. Ils profiteront surtout de leur supériorité numérique, après l’expulsion du joueur Boumaïza (42’), pour prendre l’ascendant sur leur adversaire du jour. C’est ainsi que Bilal Bensaha, qui a renoué lui aussi avec la compétition officielle en ce début de la phase retour, est parvenu à se faire justice lui-même, après avoir transformé victorieusement un penalty justement accordé par le directeur de jeu (60’). Continuant à exercer un pressing constant sur la défense des visiteurs, les hommes du coach Mounir Zeghdoud parviendront à inscrire le but de la délivrance dans les ultimes instants de la partie (90+1) par l’entremise du buteur attitré de l’équipe, Abdelouahid Belgherbi, qui porte ainsi son capital à huit réalisations cette saison. A la lumière de cette victoire, les Vert et Rouge (5es, 30 points), qui se sont réconciliés à l’occasion avec leur public, réduisent à nouveau l’écart à deux unités sur le 3e. Par conséquent, ils pourront entrevoir le prochain rendez-vous à domicile contre l’ASAM dans d’excellentes conditions. Ceci dit, il s’agira cette fois-ci pour Benchaïra et consorts de passer un sérieux test contre le leader du groupe. Commentant le succès et le rendement de son équipe face aux Banlieusards algérois, l’entraîneur en chef de la JSMB, Mounir Zeghdoud, visiblement soulagé, a déclaré en fin de partie : «C’est une victoire méritée que nous venons de réaliser face à un adversaire qui ne nous a guère facilité la mission, car il était, lui aussi, en besoin urgent de points pour sortir de la zone de danger. Ainsi, et malgré la pression qui a pesé sur nous tout au long de la semaine, vu notamment les conditions dans lesquelles nous avons préparé ce match, on a bien réagi au final. Mes joueurs sont à féliciter. Leur volonté a fait la différence sur le terrain. A propos de l’accession, je dois dire que rien n’est encore joué, mais on va continuer à défendre nos chances jusqu’au bout».

B Ouari.