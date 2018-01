La JSK en danger !

Par DDK | Il ya 54 minutes | 98 lecture(s)

La JS Kabylie s’est incliné face au Paradou AC par deux buts à zéro lors du match disputé, avant-hier, au stade de Bologhine, pour le compte de la 18e journée du championnat Ligue 1 Mobilis.

Un autre faux pas qui met davantage à mal la JSK, à 12 journées seulement de la fin du championnat. En d’autres termes, la JSK est plus que jamais menacée de relégation. Totalisant seulement 18 points sur autant de rencontres disputées, les Kabyles auront devant eux une mission très délicate lors des prochains rendez-vous, que se soit au stade du 1er Novembre ou en déplacement. A un point seulement du premier relégable, l’OM, qui totalise 17 unités, la JSK devra faire face à des duels très compliqués, sachant que les matchs restant à jouer s’annoncent de plus en plus serrés avec des adversaires de taille tels les NAHD, MCA, ESS, sans oublier les déplacements périlleux à Biskra, El Harrach et Médéa. A rappeler que le club n’a pas gagné depuis la 7e journée. Du pain sur la planche attend donc le staff technique kabyle, à sa tête Saâdi, pour libérer ses joueurs qui se sont laissé gagner par le doute suite aux contre-performances qu’ils ont enchaînés. Notons, enfin, Le staff technique a donné rendez-vous à ses joueurs, cet après-midi à 15h30, pour la reprise des entrainements. Les Canaris entameront la préparation du match de coupe qui se jouera, vendredi prochain, face à la formation de Dar El-Beida à Alger. Le coach Saâdi reviendra, aujourd’hui, sur ce qui n’a pas marché lors du match face au PAC. Même si la survie en Ligue 1 reste l’objectif principal des Kabyles, le staff technique veut une qualification morale, vendredi après-midi, en coupe d’Algérie.

Saâdi : «On doit se ressaisir»

Le coach des Canaris, Nourredine Saâdi, était très déçu à la fin de la rencontre. Lors du point de presse qu’il a animé après cet énième revers, il a indiqué qu’il ne s’attendait pas à une telle tournure: «Je ne m’attendais pas à cette défaite», a-t-il indiqué. Questionné sur ce qui n’a pas marché pour son club face au nouveau promu de Ligue 1 Mobilis, le coach pense que sa troupe a payé cash les erreurs individuelles commises au cours de la confrontation : «On a perdu à cause d’erreurs individuelles. Cela nous a coûté la perte de la rencontre», dispose le coach kabyle, sans, toutefois, nommer les éléments fautifs. Alors qu’il attendait un réveil de ses poulains après le match nul concédé at home face à l’USMB, le coach kabyle a, au contraire, assisté au naufrage de la JSK à Bologhine : «C’est une défaite amère qu’on a enregistrée aujourd’hui. On avait pourtant abordé cette rencontre avec la ferme intention de se ressaisir du nul concédé devant l’USMB. Malheureusement, on a perdu à cause d’erreurs individuelles», ajoute, dépité, l’intervenant. Avec ce faux pas, la situation de la JSK se complique davantage, avec ce spectre de relégation qui se fait de plus en plus menaçant. C’est ce que sait très bien le coach kabyle qui ne se décourage pour autant, soulignant l’impératif de bien réagir dès la prochaine confrontation contre le NAHD : «Il faut qu’on continue à travailler afin de renouer avec les bons résultats. On est dans une situation critique et il faut qu’on se ressaisisse au plus vite, pour pouvoir remonter la pente», a conclu Saâdi son intervention M. L.