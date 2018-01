«Il y a un complot contre le club»

Par DDK | Il ya 54 minutes | 96 lecture(s)

Le futur président de la JSK, Cherif Mellal, a mal accepté le faux pas concédé par son équipe face au PAC, avant-hier après-midi. «Il y a un complot contre la JSK. Je ne peux me taire devant ce qui se trame contre nous. Je ne cherche pas d’excuses, mais il y a bel et bien un complot. Sinon, comment expliquer qu’après que l’arbitre nous a privés de la victoire face à l’USMB, l’arbitre de la rencontre d’aujourd’hui (Avant-hier ndlr) n’a accordé qu’un carton jaune au joueur du PAC, auteur d’une agression caractérisée contre Hammar?», s’interroge Mellal.

«Nos supporters doivent être derrière l’équipe»

Même si la situation de son club est très délicate, le futur président de la JSK a lancé un message aux supporters du club. «Nos supporters ne doivent pas tomber dans la manipulation. Ils doivent être derrière leur équipe, car le club à besoin d’eux dans les moments difficiles qu’ils traversent», a ajouté le futur président de la JSK.

«On sauvera l’équipe !»

Bien que l’équipe soit menacée plus que jamais par la relégation, Chérif Mellal compte tout faire pour sauver le club kabyle, lors des prochains rendez-vous. «On est là pour sauver l’équipe. On sait qu’on est dans une situation très critique, mais avec l’aide de nos fans, on parviendra à remonter la pente», a conclu Cherif Mellal.

