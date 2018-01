Le préparateur physique jette l’éponge

Par DDK | Il ya 53 minutes | 84 lecture(s)

Le préparateur physique de la JS Kabylie, Wahid Bourzag, a décidé de ne pas poursuivre sa mission au sein du staff technique, en raison dit-il, «des promesses non tenues» par la direction du club à son égard. «C’est bon, j’ai décidé de ne plus être le préparateur physique de la JSK. La direction m’avait promis la prise en charge de mes doléances, notamment en ce qui concerne le problème de mon hébergement, car ce n’est plus possible de continuer mon travail en faisant au quotidien des navettes», a affirmé, hier, Wahid Bourzag, qui se dit dans l’impossibilité de poursuivre son travail à la JSK dans de telles conditions : «Je ne vous cache pas que je n’ai plus le moral ni la force de continuer à exercer à la JSK», ajoute-t-il, précisant qu’il devra remettre aujourd’hui sa démission à la direction du club.

M. L.