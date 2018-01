Azazga trébuche, le MB Bouira s’impose

Par DDK | Il ya 2 heures 45 minutes | 192 lecture(s)

Les deux clubs de la Kabylie évoluant dans le palier inter-régions (groupe centre-est), la JS Azazga et le MB Bouira en l’occurrence, ont connu diverses fortunes lors de l’entame de la seconde manche.

Les gars d’Azazga ont laissé des plumes le chez le Hydra AC, un prétendant à l’accession, en s’inclinant sur le score de 3 à 2. La bande de Hocine Chikhi aurait pu prétendre à un match nul, mais en face, la formation de Hydra voulait tellement la victoire, pour ne pas perdre de vue le haut du tableau et les équipes qui jouent l’accession, à l’image du Stade Sétifien, qui s’est offert la place de leader suite à sa victoire (2 à 0 face) au dépens du FC Bir El Arch. La JS Azazga a donc raté une occasion de revenir à la maison avec un résultat positif. Suite à cette défaite, les Rouge et Noir pointent à la 11e place avec 18 points dans leur compte. Le MB Bouira, contrairement à la JSA, a bien négocié sa sortie en déplacement chez le CA Kouba en revenant avec les trois points de la victoire (3 - 2). Un succès qui permet aux Bouiris de grimper à la 5e place avec désormais 26 unités à leur actif. Pour les autres matchs de la journée, le co-leader, le CRB Ouled Djellal, a arraché un nul en déplacement, en faisant 1 à 1 contre l’OMR El Annasser. Le MB Hassi Messaoud s’est contenté d’un nul vierge face à l’IRB Aïn Lahdjar, tandis que le CRB Aïn Djasser a été tenu en échec par le NRB Ouled Derradj (0 à 0) dans le match des mal classés. La bonne opération de la journée est à mettre à l’actif de l’USM Sétif qui est revenue avec le plein en battant le DRB Baraki en dehors de ses bases sur le score de 2 à 1. Enfin, l’AS Bordj Ghedir a pris le meilleur sur l’IRB Berhoum, en s’imposant par la plus petite des marges 1 à 0.

Massi Boufatis