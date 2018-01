Le leader accroché

Par DDK | Il ya 2 heures 45 minutes | 188 lecture(s)

Après avoir observé une petite trêve forcée, qui aura duré deux semaines, le championnat de wilaya de Béjaïa, dans ses deux paliers, a repris pour le compte de la onzième journée. Ce round a été riche en enseignements à travers les résultats enregistrés aussi bien dans le haut que dans le bas du classement. Ainsi, le premier fait marquant demeure incontestablement le semi revers du leader et non moins sérieux prétendant à la montée, le RC Seddouk en l’occurrence, au stade d’Aït R’zine face à la formation du SRB Tazmalt, qui joue la carte du maintien. En effet, les gars de Seddouk se sont finalement contentés du point du nul dans une rencontre caractérisée par de nombreux ratages des avants du RCS. Du coup, les Vert et Noir perdent deux points importants qui leur auraient permis de prendre une option sur leurs poursuivants. Toutefois, les Vert et Noir confortent leur position de leader avec deux longueurs d’avance sur le NCB (exempt). Au moment où le RCS s’est fait piéger par le SRBT, l’autre concurrent principal à la montée, la JSB Amizour, a réussi l’essentiel, en l’emportant à domicile face au NB Taskriout et rejoint, par la même occasion, le Naceria à la deuxième marche du podium. De leur côté, les littoraux du CRB Aokas ont profité de la venue de l’AS Oued Ghir pour engranger trois points à leur actif après une série de deux nuls et une défaite. Soit une belle performance qui permet aux gars du cap de revenir à deux points du podium. Dans l’autre grosse affiche du jour, les diables rouges du SSSA sont parvenus à revenir de leur périlleux déplacement chez la JSIO avec les points mis en jeu, confirmant ainsi leur belle forme et leur remontée au classement, eux qui ont démarré la compétition en catastrophe. Parmi les outsiders de ce palier, on retiendra également la belle réaction du CRB Aït R’zine qui l’a emporté, quoique difficilement face à l’AS Taâssast. Succès qui permet au représentant des Ath Abbas de partager le cinquième rang avec le SSSA. L’autre duel d’outsiders entre le CSPC Béjaïa et le CRBS Tenine n’a pas connu de vainqueur. Dans le bas de la hiérarchie de cette division honneur, c’est donc la formation de l’ARB Barbacha, qui a réalisé la belle opération, en s’offrant les trois points face aux Olympiens d’Akbou. Soit un véritable sursaut d’orgueil pour les coéquipiers d’Iken, qui ouvrent enfin leur compte en points, ce qui leur permet de s’offrir un petit bol d’air en attendant de mieux voir pour cette fin de cette phase aller qui s’annonce plus dure. En somme, les retombées de cette mise à jour a apporté son lot d'enseignements dans les deux parties du classement.

Zahir Aït Hamouda