Le chef de file maintient le cap

Dans le palier pré-honneur, la belle opération du week-end est à mettre à l'actif du leader, l’O Feraoun, qui a réussi à arracher les trois points de la victoire chez lui face à son dauphin et rival dangereux à la montée, le NRB Semaoun, au terme d’un chaud et palpitant duel. Un succès ô combien précieux qui lui permet de consolider son fauteuil et porter l’écart sur son voisin à cinq longueurs. L’autre sérieux client à la montée, l’O M’Cisna, a également réussi une belle opération en s’imposant chez lui, quoique difficilement, face à l’US Béni Mansour, dans une rencontre palpitante et serrée. Au bout, c'est un succès qui propulse les gars de M’cisna à la quatrième loge, à un point du podium, avec un match de retard. C’est dire donc que la course pour l’accession s’annonce chaude et ouverte entre ce quatuor de tête (OF, NRBS, USBM et OM). L’autre outsider, le WRB Ouzellaguen, s’est contenté du point du nul, arraché à Bouhamza face à l’IRBBH locale, et garde encore ses chances de disputer le fameux sésame, tout comme d’ailleurs la JS Tameridjet, qui a remporté sans soucis son derby face au voisin, l’ASTI Darguina. La mauvaise opération de la journée est à mettre à l’actif du WA Felden qui a été littéralement balayé chez lui par l’ES Ighil Ali, qui revient doucement mais sûrement. Enfin, le CA Sidi Ayad a attendu la venue de la lanterne rouge, la JS Béjaïa, pour engranger son deuxième succès de la saison. En somme, c’est une journée riche en enseignements.

