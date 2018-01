Le fauteuil de leader récupéré

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 223 lecture(s)

Le MO Béjaïa a assuré l’essentiel, avant-hier, en s’offrant une petite mais précieuse victoire (1 - 0) face au MCEE, grâce à la réalisation de Salhi sur penalty (80’).

Le MOB, qui a entamé la partie en force, a raté deux occasions en or par l’intermédiaire du coup franc de Salhi, à la 5’, que la transversale a renvoyé, ainsi que celle de Nezouani, à la 6’, qui s’est retrouvé en face à face avec le gardien adverse. La domination des capés de Bouarata s’est poursuivie d’une manière anarchique avec beaucoup de déchets dans le jeu, en ratant certaines occasions par Nezouani à la 23’, Kadri à la 39’, Salhi à la 51’, Hichem à la 78’ et Noubli à la 87’ qui a raté l’immanquable. Le MCEE, qui a joué avec une tactique ultra-défensive, a fléchi à la 79’ après un tir de Salhi que le gardien renvoie dans les pieds de Hichem Cherif qui a été fauché à l’intérieur de la surface de réparation. L’arbitre n’a pas hésité une seconde à signaler le penalty à la grande joie des Crabes qui ont garni les tribunes du stade de l’UMA. Après cette victoire, les Crabes se positionnent à la première place avec 35 unités, devant l’ASAM et la JSMS, qui comptabilisent respectivement 34 et 32 points. Il est à signaler que le weekend prochain sera consacré à dame coupe avec le déroulement des 1/8es de finale où le MOB accueillera le MCO, une vieille connaissance en coupe d’Algérie, où le MOB s’est qualifié deux fois de suite à Oran.

Z. H.