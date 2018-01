«On sera l’équipe à battre»

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 153 lecture(s)

«C’est le souhait de tout nouvel entraineur d’amorcer un nouveau challenge par deux victoires consécutives qui, il faut le reconnaitre, étaient acquises péniblement. Il ne faut pas oublier que le MOB, qui est en pole position, fera l’objet d’une forte agressivité conséquente, mais nous nous sommes préparés et les joueurs travaillent, matin et soir, pour assoir le schéma tactique préconisé. Notre adversaire du jour, par son organisation défensive, nous a rendu la tâche pénible, chose qui nous a contraints à apporter des ajustements tactiques sur le plan de placement et replacement des joueurs. On a créé plusieurs occasions, sans pour autant les concrétiser en buts et c’est le problème dont on souffre actuellement. Le chantier reste ouvert pour améliorer et corriger cette problématique surtout que nous disposons d’un temps suffisant pour y arriver. En général, je peux dire que les manœuvres offensives et défensives ont été très saines avec un meilleur rendement, comparativement au match du RCK. Aujourd’hui, on s’est adjugé le trône du championnat de ligue 2, un sommet facile à atteindre, mais difficile à maintenir. On fera l’objet d’une adversité féroce surtout que plusieurs équipes sont dans le mouchoir de 5 à 6 points. Je veux remercier, par cette occasion, le public du MOB qui a été à la hauteur tout au long de la partie. Ils méritent de quitter le stade heureux».

Propos recueillis par Z. H.