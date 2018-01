Reprise cet après-midi

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 139 lecture(s)

Après avoir bénéficié de deux jours de repos, histoire de bien savourer la belle victoire obtenue, vendredi dernier, aux dépens du RCK (2 - 0), les joueurs de la JSMB vont devoir retrousser à nouveau les manches pour entamer, dès cet après-midi, la préparation du prochain choc de la 19e journée contre l’AS Ain M’lila, prévu le 9 février au stade de l’UMA. Ainsi, la dernière victoire des camarades de Kamel Belmessaoud contre les Banlieusards algérois est venue au bon moment, pour retrouver la confiance et se relancer dans la course pour l’accession, sachant que les Béjaouis ne sont désormais qu’à deux unités du podium. En outre, la récente performance a également permis au groupe de se réconcilier avec leurs supporters. Désormais, il est question de chercher une deuxième victoire de suite à domicile contre le dauphin du groupe, pour confirmer le réveil et accroître les chances d’accession en Ligue 1 Mobilis. La mini-trêve de deux semaines qu’observeront ce week-end les championnats des ligues 1 et 2, en raison du déroulement des 8es de finale de la Coupe d’Algérie, tombe à pic pour les protégés de Zeghdoud qui disposeront ainsi de pas moins de 10 jours devant eux, pour préparer, comme il se doit, ce duel à six points contre le nouveau promu.

B Ouari.