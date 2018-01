Hadiouche offre la victoire à Béni Douala

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 201 lecture(s)

En appel à Ouargla, avant-hier, l’US Béni Douala n’a pas raté l’occasion de revenir à la maison avec trois points. En affrontant une équipe qui lutte pour son maintien en DNA, le CR Béni Thour, la bande d’Abdenour Hamici et Chabane Meftah s’est distinguée, en empochant les points du match, grâce à Abdenour Hadiouche qui a marqué l’unique but de la partie à la 56’. Suite à un coup franc bien botté par le métronome de l’équipe Aziz Guerrab, la balle est renvoyée par la barre transversale, avant que Hadiouche, l’ancien attaquant de la JSK, ne surgisse pour secouer les filets du gardien du CRBT. Une victoire qui confirme les intentions de l’US Béni Douala, qui ne lâche pas son objectif, celui de l’accession en ligue 2 Mobilis cette saison. Suite à ce succès, Béni Douala reste à la deuxième place avec 33 points dans son compte, à une longueur du leader, l’ES Ben Aknoun, qui a battu à l’extérieur le WR M’Sila sur le score sans appel de 3 à 0. Le RC Arbaâ, pour sa part, a dégringolé à la 3ème place, suite à son nul vierge concédé à domicile face à la JS Hai Djabel. Les gars d’Ath Douala recevront, lors de la prochaine journée, la formation de M’Sila, tandis que l’ES Ben Aknoun affrontera le RC Arbaâ dans le choc de la journée.

Amizour à la peine, Lakhdaria battu à domicile

Les deux autres clubs de la Kabylie en DNA, à savoir l’US Oued Amizour et l’IB Lakhdaria, ont raté la reprise du championnat. Amizour, lanterne rouge, s’est contenté d’un nul vierge à domicile, face au RC Boumerdès, et se complique davantage la tâche pour son maintien. l’IB Lakhdaria, pour sa part, s’est incliné at home face au NC Magra sur le score de 2 à 1. Une défaite inattendue par les gars de Palestro qui doivent désormais relever la tête, avant qu’ils ne se retrouvent en bas du tableau. Pour les autres matchs de la journée, la JSD Jijel a battu 2 à 1 le MB Rouissat, tandis que le CRB Dar El-Beida a pris le meilleur sur le WA Boufarik, en s’imposant de 3 à 2. Enfin, l’IB Khemis El-Khechna a laissé des plumes sur ses bases, en s’inclinant de 2 à 1 devant le NARB Reghaïa.

Massi Boufatis