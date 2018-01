Cap sur la Coupe

Par DDK | Il ya 2 heures 44 minutes | 265 lecture(s)

La JSK a repris, hier après-midi, le chemin des entraînements au stade du 1er Novembre. En effet, les poulains de Noureddine Saâdi ont entamé la préparation du match de coupe d’Algérie, face au CRB Dar El-Beida, qui se jouera, vendredi prochain, à Alger.

Le coach kabyle aura, devant lui, cinq jours pour préparer ce match de coupe. Après la déception de vendredi dernier, Saâdi attend une réaction de ses poulains en coupe, pour arracher une qualification au prochain tour. «Je ne m’attendais pas à cette défaite en championnat face au PAC. On a payé cash deux erreurs individuelles qu’on a commises. On ne va sous-estimer aucun adversaire et on jouera nos chances à fond en coupe d’Algérie», a déclaré le coach kabyle. Ainsi, la JSK mise sur la qualification en coupe pour retrouver le moral, avant d’affronter le NAHD en championnat, le 10 février prochain ( 19e journée). Côté effectif, le portier Asselah et l’arrière-droit Saâdi Redouani sont toujours aux soins. Saâdi souhaite réunir toutes ses cartes pour faire face aux prochaines rencontres.

Réunion Saâdi-Benabderrahmane, hier

Le président intérimaire, Nassim Benabderrahmane, et le coach Saâdi se sont rencontrés, hier, avant la séance d’entraînement. Ils ont, en effet, discuté de la dernière défaite, face au PAC, et ce qui n’a pas marché au cours de cette rencontre. Vu la situation très difficile dans laquelle se trouvait la JSK en championnat, le président intérimaire a tenté de trouver des solutions aux problèmes de l’équipe, pour que cette dernière renoue avec les belles performances.

Boudjenane pressenti pour succéder à Bourzag

Mécontent de certaines choses, le préparateur physique de la JSK, Wahib Bourzag, a décidé de démissionner de son poste avant-hier. C’est, en effet, Kamel Boudjenane qui est pressenti pour lui succéder. Selon une source proche de la direction, les responsables devaient prendre attache avec lui, pour lui proposer d’intégrer le staff technique des Canaris. Ayant déjà fait son passage à la JSK avec l’ex-coach Brous, Boudjenane pourrait revenir pour travailler avec Saâdi.

