«On doit sauver le club»

Par DDK | Il ya 2 heures 44 minutes | 306 lecture(s)

Ali Guitoune revient dans cet entretien sur l’amère défaite face au PAC, mais aussi sur le penalty qu’il a provoqué lors de cette rencontre.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a enregistré un autre faux pas face au PAC cette fois-ci. Qu’avez-vous à dire ?

Ali Guitoune : Nous sommes très déçus par cette contre-performance, car on avait misé sur un bon résultat pour se racheter après le match nul contre l’USMB. On a commis des erreurs qui nous ont été fatales. On doit tirer les leçons de ce revers pour prétendre à revenir en force lors des prochains duels.

Un mot sur votre action qui a valu à l’équipe un penalty ?

Je n’avais pas le choix, car je devais arrêter l’attaquant du PAC ou le laisser se présenter seul face au gardien. Comme je vous l’ai déjà dit, on a commis des erreurs qu’on doit éviter lors des prochaines rencontres.

Avec ce nouveau faux pas, la situation de votre équipe se complique encore plus. Où se situe le problème au juste ?

Personnellement, j’estime que le problème est d’ordre psychologique. Les joueurs doivent se libérer. Et pour cela, on a besoin de deux victoires seulement. En tout cas, on continuera à cravacher pour tirer le club vers le haut.

Votre équipe affrontera la formation de Dar El Beida en Coupe. Comment se présente ce duel ?

On jouera le match avec la ferme intention de se qualifier au prochain tour. Une qualification en coupe d’Algérie sera bonne sur le plan moral, avant de renouer avec les matchs du championnat.

Les supporters sont inquiets pour leur club. Qu’avez-vous à leur dire ?

Les supporters de la JSK sont des connaisseurs en foot. Et c’est normal qu’ils s’inquiètent vu la situation de leur équipe au classement général. Seulement, ils doivent nous soutenir à chaque rencontre, leur apport étant très important. Je leur promets qu’on va tout faire pour réussir de bons résultats et leur procurer de la joie, Incha’Allah.

M. L.