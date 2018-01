Les Africains dominent la 34e édition

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 189 lecture(s)

Le traditionnel challenge international de cross-country «Cherdioui Saïd» s’est déroulé samedi dernier, sur le beau mais non moins difficile parcours de la commune de Fréha, à 30 km à l’est de Tizi-Ouzou. Cet événement sportif international de l’athlétisme, comptant pour la 7e étape du Challenge National FAA de cross-country de la saison 2017/2018, en est à sa 34e édition. Une nouvelle étape qui intervient après celles effectuées à Biskra, Bordj Bou-Arreridj, Béjaïa, Djelfa, Batna, et le week-end dernier à Alger. Ce rendez-vous sportif annuel, organisé par la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), en collaboration avec la direction de wilaya de la jeunesse et des sports (DJS) et la Ligue d’athlétisme, a regroupé cette année plus de 1 979 athlètes, garçons et filles, répartis sur onze catégories. La compétition a été rehaussée par la participation d’une belle palette d’athlètes étrangers (dames et hommes), représentant respectivement sept nations d’Afrique et d’Europe. Il s’agit, en l’occurrence du Kenya, de l’Ethiopie, de la France, du Portugal, du Maroc, de la Tunisie et du Burkina Faso. Côté algérien, 148 clubs représentant 23 wilayas ont été présents à ce rendez-vous sportif, devenu un incontournable de la saison de cross-country, et surtout une belle opportunité pour les crossmen et crosswomen de l’élite nationale de se frotter à des athlètes étrangers. Malgré les dernières pluies qui s’étaient abattues sur la région durant les deux dernières journées, qui ont rendu le parcours boueux et très difficile pour les concurrents, le niveau de la compétition est jugé "très élevé" par les participants. Les titres de cette 34e édition dédiée à la mémoire de Bachir Belkacem, décédé d’un arrêt cardiaque en 2014 sur le parcours de Fréha alors qu’il était en pleine phase d’organisation de la 30e édition de ce cross, ont été remportés chez les seniors messieurs par le Kenyan Kibet Michael, suivi par Fana Zewdu Abebe (Ethiopie) et Kiplagat Isaac Kimutai du Kenya également. En seniors dames, l’Ethiopienne Menguistu Tersit Desalegn s’est aisément adjugé la première place, loin devant les deux Kenyanes Kpchumba Amily Chibet (2e), et Chemnung Loice (3e). Le meilleur classement algérien a été l’œuvre de Sennani Riham de l’ASAPC, classée 4e. L’important engouement des participants de l’élite a été suscité par la parfaite organisation assurée par la FAA sur tous les aspects, même financiers, puisque des primes conséquentes ont été attribuées aux vainqueurs. Comme il est de tradition, tous les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de cette grande fête du cross. Les officiels, cadres et bénévoles de la ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi-Ouzou se sont distingués de fort belle manière pour assurer la réussite de cet événement sportif. Pour le président de la ligue d’athlétisme de la wilaya, M. Boukais, «il s’agit surtout de procéder à une évaluation objective de l’état de

préparation de nos athlètes dans la perspective des 5es Championnats d’Afrique de cross-country, prévus le 17 mars prochain, à Chlef. Mais notre objectif reste surtout de placer des athlètes de la wilaya en équipe nationale, en prévision des compétitions internationales qui se profilent à l’horizon. Le challenge international de cross country Cherdioui Saïd reste pour les entraineurs et les athlètes un événement majeur de la saison sportive qu’il ne faut jamais louper».

Ahmed Oulagha