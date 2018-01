Affiches à grands enjeux

Par DDK | Il ya 2 heures 14 minutes | 170 lecture(s)

Le championnat de division honneur Béjaïa abordera, cet après-midi, sa douzième journée.

Ainsi, 7 rencontres sont au programme avec des affiches assez intéressantes à suivre. Tous les regards seront braqués, cependant, sur le stade communal de Seddouk qui abritera un duel passionnant et déterminant, qui verra le RCS accueillir la fringante formation du CRB Aït R’Zine, occupant le cinquième rang dans ce palier. Pour la formation de Seddouk, qui, en son statut de leader et sérieux client pour le fameux sésame, l'objectif est de positiver cette sortie à domicile pour conforter sa position et accentuer son avance sur ses poursuivants immédiats. Toutefois, le représentant des Ath Abbas en sa qualité d’outsider, qui a effectué pour l’heure un parcours fort honorable, est capable de lui poser des problèmes et de lui rappeler qu'un match n'est jamais gagné d’avance. En tous cas, les protégés du duo Hamlat – Louala, qui ont été stoppés samedi par le SRB Tazmalt, semblent conscients de la difficulté de leur mission et seul un résultat positif leur permettrait de préparer de la meilleure manière leur prochain rendez-vous face à la JSIO, samedi. Une grosse affiche qui s’annonce somptueuse, décisive et qui drainera certainement une foule nombreuse. Toujours dans le haut de la hiérarchie, le dauphin NC Béjaïa, qui n’a pas joué la journée précédente (exempt), tentera d’engranger les points mis en jeu, en accueillant une formation de la Protection civile qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais qui, du moins sur papier, semble capable de créer des problèmes aux gars du Naceria. L'autre grosse empoignade est celle qui mettra aux prises la JSB Amizour, occupant la seconde marche du podium en compagnie du NCB, avec la fringante équipe du CRB Aokas, qui reste sur un bon résultat chez elle et qui tentera de confirmer sa belle forme du moment. Seulement, Amizour ne l'entend pas de cette oreille, elle qui veut s'offrir les trois points pour écarter son vis-à-vis et se rapprocher du leader, Seddouk. soit une belle affiche entre deux sérieux clients à la montée. L'autre formation ambitieuse de ce championnat, le SS Sidi-Aïch, sera en appel chez le CRBS Tenine qui n’a pas encore abdiqué dans la course aux avant-postes. En tout cas, c’est une belle opportunité pour les Diables rouges de mettre un peu plus de pression sur le trio de tête, même si leur mission s'annonce des plus difficiles face aux protégés de Boualem Redjradj qui sont durs à manier. Dans le bas de la hiérarchie, une empoignade intéressante, qui se déroulera à Akbou, verra les Olympiens accueillir le voisin SRB Tazmalt dans un duel à six points entre mal classés. Pour sa part, l’AS Taâssast, en net besoin de points, tentera de positiver au maximum sa sortie au stade de Nacéria face à l’imprévisible formation de la JS Ighil Ouazzoug, capable du meilleur comme du pire. Enfin, le dernier duel étant celui qui mettra aux prises l’avant-dernier, l’AS Oued Ghir, avec la lanterne rouge, l’ARB Barbacha. En somme, on s'attend à des mouvements dans les deux parties du classement.

Zahir Ait Hamouda