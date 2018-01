Les arbitres en conclave

Par DDK | Il ya 2 heures 14 minutes | 141 lecture(s)

La salle OMS Rabah Bitat de Bouira a abrité, jeudi dernier, une rencontre des arbitres directeurs et arbitres assistants de la LWFB (Ligue de Football de la Wilaya de Bouira). Organisée par le Bureau de la ligue de Football de Bouira, la rencontre, qui a regroupé une trentaine de référés, était une occasion pour faire le point sur la situation concernant la phase aller, ainsi que la préparation de la phase retour qui débutera le weekend prochain. Des consignes et directives ont été, toutefois, édictées par la commission d’arbitrage de la ligue, notamment en direction des jeunes arbitres, pour qu’ils puissent faire preuve de plus de responsabilité, en faisant montre d’objectivité et de respect du règlement en vigueur. Par ailleurs, le Bureau de la ligue a annoncé le tenue de son assemblée générale ordinaire pour la journée du 10 Février, avec, à l’ordre de jour : le bilan moral et audit financier de l’exercice 2017. De son côté, la LWFA (Ligue de Football de la Wilaya d’Alger) a choisi le CNLS Tikjda, pour réunir plus de 170 jeunes arbitres, dont l’âge varie entre 15 et 20 ans, pour une formation de deux jours. Un autre regroupement similaire, qui a réuni les commissaires de match, a eu lieu dans le même centre de Tikjda, du 21 au 25 du mois en cours.

M’hena A.