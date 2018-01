Boualem Benhalima nouveau coach

Par DDK | Il ya 2 heures 14 minutes | 232 lecture(s)

La valse des entraineurs se poursuit à l’IB Lakhdaria. Après Dob Mounir et Belaredj, c’est au tour d’Aïder Ahmed qui a officiellement quitté le club après seulement un mois passé à la barre technique de l’équipe. Ce dernier a été remercié et fut immédiatement remplacé par le revenant Boualem Benhalima qui reprend service à la barre technique de l’équipe et qui a dirigé la rencontre face au NC Magra. Ce dernier connaît bien la maison de l’IBL, pour l’avoir entrainée en 2002. Par ailleurs, cela fait longtemps que l’ex-entraineur de Lakhdaria Ahmed Aïder affichait son désir de quitter le club, à cause de nombreux problèmes, notamment le manque de moyens financiers et la démotivation des joueurs qui attendent toujours leurs indemnités. Changer d’entraineur n’est, hélas, pas la solution, lorsqu’on sait que les joueurs menacent d’entrer dans un mouvement de grève pour réclamer leurs dus.

M. A.