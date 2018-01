Le MCB, le CFEK, le FCA et l’En SB se qualifient

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 143 lecture(s)

Les épreuves des 16es de finale de la coupe d’Algérie de Futsal, qui se sont déroulées le week-end passé, ont vu la qualification de quatre clubs béjaouis, à savoir le MCB, le CFEK, le CFA et l’Et SB, alors que la partie ayant mis aux prises l’ACA avec l’équipe de Touggourt a été arrêtée. Ainsi, le derby béjaoui entre le MCB et l’En SB, qui s’est joué à la salle OMS de L’OPOW, est revenu aux Capés de Tarik Benali sur le score de 13 à 4 (mi-temps 6 à 1). Les réalisations du MCB ont été l’œuvre de Bouaoudia Belaïd, Ramdane Chemssedine, Benseghir Malek, Sahli Samir, Aït Henia Abdellah et Chekkal Lamine, alors que celles de l’Entente de Béjaïa ont été signées Harfouche Amine et Idirene Farid. L’ASS Akbou, qui recevait l’ASBBA, n’a pas pu décrocher son billet qualificatif, après d’être fait piéger à domicile par les gars de Bourdj sur le score de 6 à 5. Quant à l’empoignade entre l’AC Akbou et l’USM Touggourt, elle a été interrompue après de fortes réclamations des visiteurs, qui n’ont pas accepté que l’équipe locale égalise (4 à 4), au moment où le chrono sonne, alors que l’arbitre a validé le but. C’est à ce moment là qu’ils ont refusé de jouer les prolongations. Pour sa part, le FC Béjaïa est revenu bredouille de son déplacement à Djelfa, en se faisant battre par l’UMD locale sur le score de 8 à 1. Le CF El Kseur, lui, a réalisé une belle opération en s’imposant à domicile devant la formation de l’ASC Ouargla sur le score de 3 à 2 et décroche ainsi son billet pour les huitièmes de finale. Le FC Akbou est revenu de son lointain déplacement à Tighenif avec une belle victoire devant l’OST locale sur le score de 7 à 3, alors que l’Etoile de Béjaïa n’a pas raté l’occasion de recevoir le CFBBA pour assurer sa qualification au prochain tour, après sa belle victoire sur le score de 7 à 6. A la lumière de ces résultats, le MCB affrontera, lors du prochain tour, le vainqueur de l’AC Akbou - USM Touggourt et le CF El Kseur recevra l’AT M’sila, alors que le FC Akbou et l’EtS Bejaia recevront deux équipes qui seront désignées prochainement.

Z. H.