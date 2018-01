La préparation du MCO commence aujourd’hui

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 148 lecture(s)

Après deux jours de repos, le MO Béjaïa reprendra du service cet après-midi pour préparer convenablement la prochaine confrontation contre le MCO, comptant pour les 8es de finale de Dame coupe.

Une rencontre qui se jouera, pour rappel, samedi prochain à partir de 16 heures au stade de l’UMA de Béjaïa. Après les probants résultats réalisés en championnat, couronnés par cette brillante première place qu’occupent les Crabes, Rachid Bouarata tentera de maintenir cette cadence de bons résultats dans cette compétition populaire et, pourquoi pas, rééditer l’exploit de la saison 2015, où les Crabes ont décroché leur premier titre national. Notons, par ailleurs, que ce match verra le retour de Fawzi Rahal, qui a raté le dernier match contre le MCEE à cause d’une blessure. Une bonne nouvelle, donc, pour le staff technique, qui pourra ainsi compter sur son capitaine d’équipe, lui qui est appelé à composer un onze performant, sachant qu’en face, il y aura un grand calibre qui a pour nom le MC Oran. Les Béjaouis auront donc quatre jours devant eux pour préparer le duel face aux Oranais. Les dirigeants, pour leur part, ne sont pas en reste, puisqu’ils ont réuni les meilleures conditions possibles de préparation et promis, de plus, une forte prime aux équipiers de Rahal en cas de qualification. Côté supporters, ces derniers sont déjà dans le bain avant même le jour de la rencontre, le sujet de discussion ne tourne qu’autour de ce match qu’ils attendent avec impatience. Ils promettent, d’ores et déjà, de créer une grande ambiance tout au long de la partie, pour soutenir les camarades de Soltane afin de passer l’écueil oranais.

Z. H.