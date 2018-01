«Perpétuer la tradition devant le MCO»

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 114 lecture(s)

Accosté à la fin du match contre le MCEE, Antar Boucherit est revenu sur la victoire étriquée face à cette équipe et évoque le prochain match de Coupe face au MC Oran.

La Dépêche de Kabylie : Malgré la difficulté de la tâche face au MCEE, vous avez tout de même assuré l’essentiel…

Antar Boucherit : Exactement, le plus important pour nous était de gagner ce match pour récupérer notre place de leader. On a fait face à une équipe très accrocheuse qui a joué avec un système défensif à outrance. Cela ne nous a pas empêchés de créer plusieurs occasions de scorer qu’on a ratées par excès de précipitation et manque de concentration devant les bois.

Après deux victoires consécutives et la première place au classement, comment voyez-vous la suite ?

La seconde partie du championnat sera encore plus dure et difficile pour toutes les équipes, tant pour celles qui jouent l’accession que pour les formations qui jouent le maintien. Chaque point de récolté aura son pesant d’or à la fin de la saison. Nous concernons, on sera attendus partout. Toutes les équipes souhaiteront nous battre, ce qui est logique sportivement parlant. Toutefois, j’espère que ça ne sortira pas du cadre sportif.

Un important match de coupe d’Algérie contre le MCO vous attend samedi prochain. Un commentaire ?

Ce sera très difficile pour les deux teams, puisque en coupe, il n’y a pas de grande ou de petite équipe. Le MCO carbure bien cette année. C’est une équipe à prendre très au sérieux. Cependant, on défendra crânement nos chances pour passer ce tour, surtout qu’on va jouer devant nos supporters. Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises en coupe d’Algérie, et le dernier mot est revenu à chaque fois au MOB. Comme on dit, il n’y a jamais deux sans trois. Alors, on espère perpétuer la tradition, en se qualifiant aux quarts de finale.

Entretien réalisé par Z. H.