«Tout pour remonter la pente»

Le gardien Abderrahmane Boultif reconnaît que la situation de la JSK est alarmante, au vu de la loge qu’occupe au classement général. Il assure, toutefois, que l’équipe mouillera le maillot jusqu’à la dernière minute, pour éviter la descente en Ligue 2 Mobilis, cette saison encore.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez repris le chemin des entraînements. Comment est l’ambiance ?

Abderrahmane Boultif : L’ambiance est un peu morose, ce qui est tout à fait normal après la dernière défaite concédée face au PAC. La JSK est dans une situation délicate et on doit tout faire pour la sauver. En tant que joueurs, on doit assumer nos responsabilités et tirer le club vers le haut. On n’a d’autre le choix que de cravacher dur pour que le club quitte la zone rouge dans les plus brefs délais.

En plus de la conversation que vous avez eue avec Saâdi, les supporters sont aussi venus au stade pour demander des explications sur les derniers échecs accumulés…

Il est tout à fait normal que les supporters s’inquiètent. Et on comprend parfaitement ce qu’ils ressentent. En tant que joueurs, on doit mettre la main dans la main pour redresser la situation. La JSK est menacée de relégation et on doit à tout prix réussir les résultats qu’il faut pour sauver ce qui reste à sauver.

Selon vous, quelle est l’origine de cette guigne ?

Les contre-performances enchaînés ont influé négativement sur le moral des joueurs. L’équipe est à la recherche du déclic pour espérer remonter la pente. Personnellement, j’estime que si on parvient à gagner deux matchs consécutifs, l’équipe pourra amorcer un nouveau départ pour, au moins, s’extirper du bas du classement.

Vous allez affronter Dar El Beida en coupe puis le NAHD en championnat. La victoire devient de plus en plus pressante, n’est-ce pas ?

En effet, pour le match de Coupe, on fera tout pour se qualifier, une victoire ne sera que très bonne sur le plan moral. Idem pour le match de championnat face au NAHD. Désormais, on aura plus droit à l’erreur. On doit faire le plein à domicile et chercher des résultats positifs à l’extérieur. On doit impérativement battre le NAHD. Inch’Allah, ce match constituera le déclic tant attendu.

On vous laisse conclure…

J’invite les supporters à soutenir l’équipe. Par leur présence en force, ils peuvent faire la différence dans les différentes confrontations, surtout en championnat. Avec leur soutien, la JSK assurera son maintien et ira loin en coupe d’Algérie, incha’Allah.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi