Réunion Cherif Mellal - joueurs hier

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 210 lecture(s)

Le futur président de la JSK, Cherif Mellal, a rencontré les joueurs dans l’après-midi d’hier. Mécontent des derniers résultats enregistrés par son équipe, Cherif Mellal a décidé de mettre les joueurs devant leurs responsabilités et les encourager à fournir davantage d’efforts, en prévision des prochains rendez-vous. En discutant avec ses joueurs, il souhaite qu’ils renouent avec les bons résultats dans les plus brefs délais, sachant que la JSK est plus que jamais menacée du cauchemar de la relégation. Il convient souligner que des anciennes gloires de la JSK, à l’instar d’Amara, Adghigh et Hessas, étaient aussi présentes à cette réunion. Ceux-ci se sont également adressés aux joueurs, en leur rappelant, notamment, l’historique glorieux du club, histoire de les motiver.

M.L.