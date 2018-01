Parcours mitigé et beaucoup de regrets

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 164 lecture(s)

La récolte des protégés de Saïd Bouchaffa lors de la première manche du championnat Régionale 2 demeure insuffisante, en atteste la douzième loge qu’ils occupent au classement général.

L’équipe a donc terminé la première phase avec 17 points, soit 4 victoires, cinq nuls et six défaites. Elle a réussi à marquer 14 buts et en a encaissé 22. Une moisson qui peut être jugée largement au-dessous de la moyenne, en dépit d'un début de saison acceptable. En effet, les coéquipiers de Merabet n'ont pas réussi à décoller et l'équipe a aligné deux contre-performances avec une défaite chez l’ESBG, suivie d'un nul face au CR Zemmouri. Il a fallu attendre la troisième journée, qui a coïncidé avec le derby face à l’US Soummam, alors leader, pour amorcer le déclic tant attendu, puisque après cette première victoire de la saison, les coéquipiers de Laïnceur ont aligné une belle série de résultats positifs, ponctués par une victoire et deux nuls à l'extérieur (face à l'ESDEM et la JSM’Chedellah). Seulement, cette euphorie n’a pas duré longtemps, la troupe de Bouchetta est à nouveau retombée dans ses travers avec une défaite à domicile face au WRBM. Encore une fois, c’est à l’occasion d’un autre derby face au CRBK que Gouraya a renoué avec le goût de la victoire. Un succès qui sera vite suivi d’un nul chez le promu, l’OS Mouldiouane, puis un autre à domicile face au CM Tidjelabine, avant le naufrage dans le derby face au voisin USMB ( 0 à 3 ) et une défaite chez le MCB, qui a plongé l’équipe dans les profondeurs du classement. Fort heureusement, les coéquipiers de Walid Hadjara se sont révoltés lors de l'ultime journée de l'aller, en prenant le meilleur sur le dauphin, la JSB Menaïel. Venue à point nommée, cette performance a permis à la formation de Gouraya de prendre un tout petit bol d’air au classement avec ce douzième rang, en compagnie de l’OS Mouldiouane et le CM Tidjelabine.

Défense fébrile



Sur le plan statistiques, la formation bougiote n’a pas vraiment brillé, comme l’illustre le nombre de buts inscrits par la ligne d'attaque (14), qui demeure inefficace malgré les nombreuses occasions qu’elle a pu se procurer. Il faut dire aussi que les absences et autres blessures ont quelque peu freiné l'élan des attaquants. Il en est de même pour le secteur défensif qui ne s’est pas montré costaud, avec un total de vingt-deux buts encaissés. Le coach Bouchetta est le premier à avoir reconnu que la cause principale de ce manque de stabilité du secteur défensif est le chamboulement de sa composante, notamment lors de certains déplacements, pour des raisons de blessures ou suspension de joueurs. Le staff technique de Gouraya aura-t-il assez de temps pour rééquilibrer et réorganiser son compartiment défensif ? On le saura au début de la phase retour.

Walid Hadjara, meilleur attaquant de l'équipe

Parmi les éléments formant la ligne offensive de l'équipe de Gouraya, un seul s’est montré plus efficace. Il s'agit de Walid Hadjara qui détient la palme avec huit buts marqués, suivi de Merabet et Imloul.

Zahir Ait Hamouda