Les Montagnards atomisent Draâ El-Mizan

Il ya 3 heures 2 minutes

La formation du Djurdjura Club Boghni, pensionnaire de la division pré-honneur groupe A, continue sa préparation en prévision de son prochain match de championnat. Les Montagnards ont donné la réplique en amical, le week-end dernier, à leurs voisins de l'Etoile Draâ El-Mizan au stade de Boghni. Une rencontre mise à profit par le coach Akli Tazekrit pour faire tourner son effectif et revoir à l'œuvre ses joueurs, pour dégager le onze qui jouera ce week-end. Les gars du DC Boghni n'ont pas fait dans le détail en atomisant l'EDEM sur le score sans appel de 5 à 0. Une vraie démonstration de force, avec un doublé signé Kheloui Adel. Les trois autres réalisations ont été les œuvres de Houari, Abbes et Hamache. Ainsi donc, rien n'est laissé au hasard par les dirigeants du DCB qui se sont fixé comme objectif de retrouver la division honneur dès la prochaine saison. Pour rappel, l'équipe chère à la population de Boghni a déjà disputé un match amical face au RC Betrouna une semaine avant et s'est imposée avec l'art et la manière sur le score fleuve de 4 à 1. Les coéquipiers de Yadadène sont plus que jamais décidés cette saison à s'offrir l'accession en division honneur malgré la concurrence des équipes comme Aït Bouadou, la JS Tadmaït et l'AS Imezgharène et, à un degré moindre, la JS Aït Yahia Moussa.

Massi Boufatis