Le MCO en ligne de mire

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 158 lecture(s)

Après deux jours de repos accordé par le staff technique, les joueurs ont repris le travail dans l’optique de préparer le prochain match de Coupe contre le MC Oran.

Programmée pour samedi prochain à 16 heures au stade de l’UMA, cette confrontation, qui sera le troisième entre les deux équipes en coupe d’Algérie, sera une occasion pour les Crabes de perpétuer la tradition de la domination sur les Oranais, après deux qualifications de suite pour les Béjaouis aux dépens de la formation du MCO dans cette compétition populaire. L’on s’attend, donc, à une forte détermination des Oranais qui auront à cœur de prendre leur revanche sur les Béjaouis et passer ce tour. Pour ce match, le staff technique du MO Béjaïa, à sa tête le coach en chef Rachid Bouarata, devra se passer de Bencherif, suspendu pour contestation de décision d’arbitre, ainsi que des Cheklam et Mouhli, blessés. Même si la Coupe ne demeure pas la priorité des Mobistes cette saison, l’entraîneur mise sur une qualification au prochain tour, en réunissant les joueurs les plus en forme afin de tenter quelque chose, sachant que l’adversaire, qui n’est plus à présenter, ne viendra pas à Béjaïa pour faire du tourisme. L’on s’attend donc à un duel serré, avec deux antagonistes qui tenteront le tout pour le tout pour passer le cap des 8es de finale. La formation béjaouie est donc appelée à bien négocier cette sortie, en jouant toutes ses cartes, surtout que le MCO de Bouakaz a beaucoup changé comparativement à la saison écoulée. Côté supporters, ces derniers se préparent activement pour faire de ce match une grande fête dans les gradins dans l’optique d’aider les camarades de Bouledieb à décrocher leur billet qualificatif aux quarts de finale et, pourquoi pas, rééditer l’exploit de 2015. C’est, en tout cas, ce que souhaite le tout Béjaïa.

Z. H.