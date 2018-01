«Contre le MCO, je laisserai mes sentiments aux vestiaires»

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 207 lecture(s)

Transfuge du MC Oran, Hichem Cherif tient à souligner dans cet entretien que lors de la confrontation qui opposera le MOB à son ex-club (le MCO), il laissera ses sentiments aux vestiaires pour pouvoir accomplir convenablement sa tâche.

La Dépêche de Kabylie: Vous avez éprouvé d’énormes difficultés pour empocher les trois points devant le MCEE, n’est-ce pas ?

Hichem Cherif : oui, c’est vrai que la victoire a tardé à se dessiner. Mais il ne faut pas oublier qu’on a joué contre une équipe qui possède des joueurs d’expérience et un système de jeu très défensif. On s’est créé une multitude d’occasions qu’on n’a pas pu concrétiser, mais je peux dire, dans l’ensemble, qu’on méritait largement la victoire devant un adversaire qui a refusé de jouer. L’essentiel, c’est qu’on a gardé notre place de leader. Maintenant, il faut s’attendre à d’autres matchs difficiles, car le MOB sera l’équipe à battre. Tous les clubs vont nous attendre au tournant pour créer la surprise devant le leader. Les joueurs se sont donné à 200% pour être à la hauteur du public qui nous a soutenus tout au long de la partie et Hamdoullilah, on ne l’a pas déçu à la fin du match.

Peut-on connaître les conseils que le coach vous avait donnés à la mi-temps ?

Il nous avait demandé de rester calmes et sereins, assurant que le fait de ne pas marquer en première mi-temps pouvait arriver dans n’importe quel match. Il avait, aussi, insisté sur la nécessité de rester concentrés jusqu’au sifflet final de l’arbitre. On a essayé d’appliquer ces conseils et avec la volonté des joueurs, on a pu atteindre notre objectif.

Un match important contre votre ancienne équipe, le MCO, vous attend samedi. Comment l’aborderez-vous?

Je suis actuellement au MOB et je dois défendre correctement les couleurs de ce club. Certes, je vais jouer contre une équipe où j’ai passé de longues années, mais sur le terrain, je laisserai mes sentiments dans les vestiaires pour jouer mon rôle convenablement, tout en souhaitant que la partie se déroule dans un fair-play total et que le meilleur gagne.

Un message aux supporters ?

C’est grâce au soutien indéfectible de nos supporters qu’on a pu décrocher la victoire contre El Eulma. J’espère seulement qu’ils resteront derrière l’équipe lors des matchs qui nous restent à jouer, car il faut s’attendre à des duels difficiles, même à Béjaïa. Donc, on aura besoin de leur soutien pour atteindre notre objectif principal, l’accession en Ligue 1.

Entretien réalisé

par Z. H.