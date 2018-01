«Notre victoire était méritée»

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 190 lecture(s)

Oussama Khellaf, qui a retrouvé la compétition officielle vendredi dernier, estime que le succès arraché par son équipe face au RCK était le fruit de la grande volonté affichée par lui et ses coéquipiers sur le terrain pour l’emporter. Pour rappel, le joueur qui est à sa deuxième saison avec la JSMB, était un titulaire indiscutable durant l’exercice écoulé, ceci avant de faire les frais des choix de son entraineur actuel qui lui a préféré Mohamed Abdelli. Accosté en fin de match, le défenseur Béjaoui qui a admirablement saisi sa chance contre le RCK, en ayant sorti une prestation honnête, en dépit de son manque de compétition, dira sur cette victoire : «On se devait bien de réagir face au RCK pour renouer avec le succès. Dieu merci, à présent, c’est chose faite et je ne vous cache pas que cette victoire est tombée au bon moment pour pouvoir respirer car, on venait de passer une semaine difficile. De plus, cette performance acquise chez nous va nous permettre de préparer sereinement la suite». Analysant justement cette victoire obtenue en seconde période de jeu face à un adversaire qui était venu pour limiter les dégâts, notre interlocuteur nous explique. «Contrairement à ce que l’on peut penser, notre vis-à-vis qui a joué derrière, a bloqué toutes les issues. Heureusement qu’on a su profiter de notre supériorité numérique lors de la seconde période de jeu pour assurer notre succès. Autrement dit, le RCK qui est souffrant, a tout fait pour éviter une seconde défaite de suite à Béjaïa», analyse-t-il. Au sujet de son rendement personnel, le défenseur Béjaoui estime : «Je crois que je n’ai fait que mon travail sur le terrain au même titre que mes autres équipiers. Cela dit, je n’ai jamais rechigné à l’effort que ce soit aux entrainements ou lors des rencontres officielles. Aujourd’hui, si le coach a décidé de me faire appel, c’est qu’il savait que je pouvais donner ce plus escompté. J’estime avoir donné le maximum sur le terrain afin d’aider mon équipe à l’emporter». Se projetant dans l’avenir, notre interlocuteur conclura : «J’espère que ce succès en appellera d’autres. À commencer par celui de l’ASAM où il faudra absolument enchainer par un autre succès pour nous rapprocher davantage de notre objectif d’accession».

B Ouari.