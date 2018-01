Bensaha pète la forme

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 185 lecture(s)

Absent des terrains depuis huit longs mois en raison d’une intervention chirurgicale au genou, il y a près d’une année, l’attaquant de la JSMB, Bilal Bensaha, n’a pas pour autant perdu de sa percussion et de son sens du but. Le joueur, qui a renoué avec la compétition officielle en ce début de la phase retour du championnat, en lieu et place de Drifel, est en train de déjouer tous les pronostics puisqu’il n’a pas tardé à reprendre sa place de titulaire dans l’échiquier actuel du coach Mounir Zeghdoud, pour s’affirmer en tant que tel. Mieux, Bensaha sur qui reposent également beaucoup d’espoirs pour solutionner le problème de l’efficacité offensive de son équipe, a même réussi à inscrire son premier but dernièrement contre le RCK. Associé à Belgherbi en attaque contre les banlieusards Algérois, Bensaha a mené la vie dure aux défenseurs adverses grâce notamment à sa vivacité et sa technicité.

B. Ouari