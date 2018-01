Le groupe dès demain à Alger

Par DDK | Il ya 3 heures 4 minutes | 271 lecture(s)

Les Canaris rallieront, demain, la capitale en prévision du match des 8es de finale de la coupe d’Algérie, face au CRB Dar El-Beida au stade de ce dernier.

Le coach Noureddine Saâdi mise sur une qualification en coupe, pour que ses joueurs retrouvent le moral après la dernière défaite, concédée en championnat face au PAC, vendredi dernier. Pour atteindre cet objectif, des changements sont attendus, lors de cette confrontation, par le staff technique des Jaune et Vert. Mécontent sur le rendement de certains éléments face au PAC, Saâdi procédera à des changements dans l’espoir de donner du sang neuf à l’équipe. Ainsi, le milieu de terrain, Benyoucef, et l’attaquant, Steve Ekedi, sont pressentis pour débuter cette confrontation. L’ex-pensionnaire du PAC remplacera Djerrar, blessé, en attendant de savoir celui qui cédera sa place à Ekedi. Même l’arrière droit, Saâdi Redouani, est rétabli de sa blessure et pourrait reprendre sa place lors de ce match de coupe. Saâdi prend ce match de coupe très au sérieux et veut que son club passe au prochain tour de cette compétition. Son seul objectif est de revenir avec le ticket qualificatif, pour accéder au prochain tour de dame coupe et préparer le NAHD dans la sérénité. A noter que la JSK s’entrainera, aujourd’hui et demain, avant d’affronter le CRB Dar El-Beida, vendredi à partir de 14h30. Le staff technique saisira ces dernières séances d’entrainement, pour apporter les derniers réglages au groupe.

Chérif Mellal en Allemagne

Le futur président de la JSK, Cherif Mellal, a rallié la France, hier, avant de rejoindre l’Allemagne pour passer quelques jours avec sa famille. Depuis qu’il a rejoint la JSK, Cherif Mellal était très occupé à régler les affaires du club kabyle. Son retour est prévu pour dimanche ou lundi prochain. En effet, il sera présent lors du match de championnat entre la JSK et le NAHD au stade du 1er Novembre.

Conférence de presse de Saâdi cet après-midi

L’entraineur de la JSK Noureddine Saadi animera un point de presse, aujourd’hui à 14 heures au stade du 1er Novembre. Le coach kabyle parlera de plusieurs points concernant son club, notamment le match de coupe d’Algérie, vendredi, face à Dar El-Beida.

M. L.