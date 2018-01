«J’accepte les remarques du coach»

Par DDK | Il ya 3 heures 4 minutes | 265 lecture(s)

Le défenseur de la JSK, Nabil Saâdou, évoque les remarques faites par son entraîneur ainsi que le match de coupe face à Dar El-Beida.

La Dépêche de Kabylie : Comment comptez-vous surmonter la défaite concédée face au PAC ?

Nabil Saâdou : C’est une défaite amère qui nous a fait très mal. On a joué ce match avec la ferme intention de réussir un bon résultat. Maintenant, on doit oublier cette contre performance et préparer convenablement les prochains matchs. Ainsi, on fera tout pour nous racheter pour le reste des rencontres.

Votre entraîneur vous a fait des remarques concernant votre jeu…

Le coach est le premier responsable de l’équipe, il est de son rôle de nous adresser des remarques. Je prends ses remarques du bon côté et je ferai tout pour que je sois plus performant lors des prochains rendez-vous.

Comment préparez-vous le match de coupe face à Dar El Beida ?

On prépare ce match convenablement et on veut assurer une très bonne prestation. C’est une rencontre qu’on prendra très au sérieux et on la jouera avec la ferme intention de gagner. Une qualification en coupe fera beaucoup de bien à l’équipe lors des matchs du championnat.

Vous paraissez déterminés à vous qualifier vendredi avant d’affronter le NAHD en championnat le 10 février. N’est-ce pas ?

On mise sur une qualification et on jouera ce match comme si on allait affronter une équipe de ligue 1. La coupe ne reconnait pas une petite ou une grande équipe et on fera tout pour nous qualifier. On ne sous-estimera pas notre adversaire, toutefois, seule la victoire nous intéresse.

Vous allez affronter le NAHD en championnat, ne pensez-vous pas que la victoire est impérative lors de cette rencontre ?

On se trouve dans une position délicate et tous les prochains matchs seront très importants. Qu’il s’agisse du NAHD ou d’autre club, on jouera toujours avec la ferme intention d’avoir un résultat probant. Nous nous concentrons actuellement sur le match de coupe, après on aura le temps de préparer le match du championnat face au NAHD.

Qu’avez-vous à dire aux supporters ?

Nous sommes conscients que nos supporteurs s’inquiètent, puisque leur club se trouve dans une situation délicate. Cependant, ils doivent soutenir l’équipe car ils sont la force de la JSK. En tant que joueurs, notre seul objectif est de tirer le club vers le haut. On fera tout pour réussir de bons résultats pour que la JSK assure son maintien.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi