Bonne ambiance à la reprise

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 182 lecture(s)

Le MO Béjaïa a repris le travail, avant-hier, pour préparer le match de coupe contre le MCO, prévu samedi prochain au stade de l’UMA.

Avant le début de la séance de travail, le staff technique a discuté longuement avec les joueurs, pour les inciter à oublier le dernier match et le championnat et à se concentrer sur la rencontre face au MCO. Concernant l’effectif, ladite séance a été marquée par l’absence de Mouhli et Cheklam qui sont toujours en convalescence, alors que Bencherif a été autorisé par le coach à avoir une journée de repos supplémentaire du fait qu’il ne soit pas concerné par le match du MCO. Belkacemi et Noubli, quant à eux, se sont contentés des tours de piste et d’un travail en solo, suite aux douleurs ressentis après le dernier match, alors que Rahal a intégré le groupe après son absence, lors du dernier match de championnat. Une bonne ambiance était au rendez-vous tout au long de la séance, avec un moral au beau fixe, chose qui promet une réaction positive, samedi prochain, car les joueurs du MOB ont un statut de leader de la ligue 2 à défendre. Sur un autre registre, et afin d’encourager les joueurs, la direction versera, avant le match du MCO, une prime de match, soit 4 millions de centimes, une bonne manière de les motiver, pour qu’ils fournissent plus d’efforts. Les supporters promettent une grande ambiance, samedi, et les préparatifs dans les fiefs du club se poursuivent pour donner la meilleure image du club, décrocher le billet qualificatif et aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire.

Z. H.