«Ce sera difficile mais on jouera à fond la qualification»

Par DDK | Il ya 3 heures 3 minutes | 184 lecture(s)

Dans ce bref entretien, l’attaquant Amir Soltane livre ses impressions sur le choc de Dame coupe face aux Oranais du MCO.

La Dépêche de Kabylie : Un important match de coupe vous attend, samedi prochain, contre le MCO, comment l’aborderez-vous ?

Soltane Amir : On jouera ce match dans le seul but de décrocher la qualification, surtout que nous allons jouer devant notre public et sur notre terrain. Certes, la rencontre sera difficile devant un pensionnaire de la Ligue 1, qui carbure bien cette saison, mais on va jouer à fond notre chance.

Le MOB a déjà éliminé le MCO à deux reprises en Coupe. Peut-on dire qu’il n’y a pas deux sans trois ?

Les matchs de coupe nous réservent toujours des surprises et, si on est en position de force psychologiquement, alors on doit miser sur ce point, même si, en réalité, il n’y a que le terrain qui peut départager les deux équipes. Le MCO est une grande équipe avec son histoire et son palmarès. C’est une équipe qui mérite le respect. Sur le terrain, on se donnera à fond pour décrocher notre billet qualificatif et procurer de la joie à nos supporters.

Un message au public ?

Leur souhait le plus cher est de nous voir qualifiés. De notre part, on fera de notre mieux pour passer l’écueil du MCO sans dégâts. J’appelle nos supporters à venir en masse pour nous soutenir jusqu’au sifflet final de l’arbitre.

Propos recueillis par Z. H.