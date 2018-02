“Maintenez la cadence !”

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 169 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB ont repris du service, avant-hier après-midi, sous la houlette du staff technique, pour entamer la suite du parcours. À commencer par cette affiche de la 19ème journée contre l’ASAM, prévue le 9 février au stade de l’UMA. Ainsi, cette première séance de la semaine qui a été marquée, notamment, par la présence du président Boualem Tiab, a connu les absences des deux nouvelles recrues du dernier mercato, à savoir Ziane Cherif et Ou chêne, et ce, pour des raisons inconnues. Toutefois, ces deux joueurs ont rejoint leurs camarades, hier matin, à l’occasion de la séance matinale qui a vu la présence de l’ensemble des joueurs qui continuent à s’entrainer dans une ambiance bon enfant, pendant que l’axial Nazim Aklil, victime d’une déchirure musculaire, est astreint à une période de repos de 20 jours. Pour sa part, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui a décidé d’augmenter la charge de travail pour les journées d’hier et aujourd’hui jeudi, prévoit de revenir à une seule séance, celle de demain vendredi. Ceci avant d’accorder une journée de repos à ses poulains, samedi, pour ne reprendre à nouveau le chemin du travail que dans l’après-midi du dimanche, pour poursuivre la préparation du rendez-vous, face à l’AS Aïn M’Lila. En effet, et comme déjà annoncé, le président du CA de la SSPA/JSMB, après un long séjour dans l’Hexagone pour des raisons de santé, a tenu à marquer de sa présence cette première séance de travail de la semaine, pour s’adresser à ses joueurs et les exhorter à redoubler d’efforts pour permettre au club d’atteindre son objectif tracé à l’intersaison, à savoir l’accession en ligue 1 Mobilis. «Je tiens à vous féliciter une nouvelle fois après la dernière victoire acquise contre le RCK. Vous aviez fait preuve de responsabilité et c’est tout à votre honneur. À présent, je vous demande de maintenir cette bonne dynamique et de croire encore en vos capacités à replacer le club à la place qui lui sied en ligue 1. Ce challenge exige naturellement des sacrifices de la part de tous, car le chemin reste encore long et difficile. Ainsi, il suffit juste d’y croire et de se concentrer pleinement sur cet objectif qui nous tient tous à cœur. Pour cela, vous avez aussi le soutien de tout le monde qui attend beaucoup de vous cette saison, à savoir les autorités de la ville, la direction du club et ses supporters qui continueront de vous apporter leur soutien», affirme M. Tiab. Abordant le prochain choc contre le dauphin du groupe avec ses interlocuteurs, le doyen des présidents des clubs ajoutera : «Ce match, face à l’ASAM, constituera aussi une étape importante pour la suite, car il s’agira d’affronter un concurrent direct pour l’accession sur notre terrain. À vous d’aller chercher la victoire pour honorer une nouvelle fois les couleurs du club et ce sera à nous de faire le reste». Visiblement, ce message a beaucoup réconforté les partenaires d’Oussama Khellaf qui ont promis, à leur tour, à leur président de ne pas baisser les bras en si bon chemin, et ce, pour aider leur équipe à se rapprocher davantage de son objectif. Pour rappel, la JSMB (5ème), qui accuse quatre unités de retard sur l’ASAM (2ème, 34 points), amorcera un virage capital pour la conquête du podium et c’est dans cette optique que le boss Tiab a tenu à rencontrer les joueurs et le staff technique, pour tenter de les réconforter à l’approche de cette chaude explication pour laquelle on se mobilise, d’ores et déjà, pour espérer être au rendez-vous.

B. Ouari