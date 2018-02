Le CSA Djurdjura club se distingue

Par DDK | Il ya 3 heures 3 minutes | 194 lecture(s)

Les athlètes du CSA/ Djurdjura Club d'Assi Youcef se sont distingués dernièrement à Kef (Tunisie) à l'Open international de Karaté Koshiki qui s'est déroulé les 27 et 28 janvier derniers. L'Algérie a été représentée par plus d'une vingtaine de sportives toutes catégories confondues. Ce tournoi auquel ont pris part 7 pays a regroupé plus d'une centaine d'athlètes de haut niveau. C'est la ministre de la Jeunesse et des Sports de la Tunisie, Madjouline Cherni, qui a donné le coup d'envoi de cet open abrité par la salle couverte Jugurtha de Kef en présence de nombreuses délégations, ainsi que du président de la fédération mondiale de karaté Koshiki, Shiman Masamitsu Kudaka. Au terme des compétitions, notamment en kata et en combat, une athlète du Djurdjura Club a arraché les deux premières places. Et c'est ainsi que Sonia Mohamed Seghir a été déclarée double championne du monde en kata et en combat (- 61 kg). Le drapeau algérien a été hissé à quatre reprises dans le ciel tunisien sous les yeux des représentants des sept pays participants. De son côté, Lounis Aouichiche s'est adjugé la 2e place (médaille d'argent) dans la catégorie des - 63 kg. L'autre athlète du même club en la personne de Toufik Halli a lui aussi arraché la 2e place devant son adversaire du jour dans la catégorie des (+ 82 kg). C'est dire que ces trois athlètes ont honoré non seulement leur région, la wilaya de Tizi-Ouzou mais aussi l'Algérie entière en rentrant au pays avec quatre médailles (2 en or et 2 en argent). «C'est un grand honneur pour nous d'avoir une double championne du monde dans notre club et deux vice-champions du monde. Je remercie tous ceux qui ont contribué à cette éclatante réussite. Vraiment, cela fait chaud au cœur. En dépit de nos moyens dérisoires, nos athlètes ont été toujours à la hauteur. Nous attendons des encouragements des responsables du sport dans notre pays. Rien n'est impossible quand la volonté et les compétences existent. Un grand bravo à nos athlètes», a déclaré M. Amar Mohamed Seghir en sa qualité d'entraîneur et de président du CSA/ Djurdjura Club d’Assi Youcef.

Amar Ouramdane