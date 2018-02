Gagner et remonter la pente

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 162 lecture(s)

La JS Azazga, qui reste sur une défaite à Hydra (3 à 2), accueillera demain après-midi son homologue du NRB Ouled Derradj.

Un match qui aura lieu au stade Tirsatine et qui va certainement drainer un grand nombre de supporters pour soutenir les coéquipiers de Benmokhtar. Les capés de Chikhi Hocine sont appelés à ne pas rater cette sortie à domicile, en tablant sur les trois points de la victoire qui aideront à remonter la pente au classement, ainsi, s’éloigner de la zone de turbulences. En cas de défaite, ils risquent de dégringoler dans le classement. Les choses sont claires et la victoire est plus qu’impérative pour les gars d’Azazga qui doivent sortir le grand jeu face à l’équipe d’Ouled Derradj qui ne se présentera pas en victime expiatoire, mais pour rafler la mise et s’extirper du bas du tableau.

Le MB Bouira veut enchaîner avec un autre succès

Le MB Bouira pour sa part, qui reste sur une victoire en dehors de ses bases face au CA Kouba, aura la chance de recevoir à domicile son homologue du DRB Baraki. Un match qui reste à la portée des jeunes de Bouira, mais la vigilance doit être de mise pour espérer engranger les points qui seront mis en jeu. Le MBB qui a accédé cette saison en Inter-régions est en train de réaliser un parcours exceptionnel, à la 5e place au classement avec 25 points dans son compte, après 16 journées. En cas de succès demain face au DRB Baraki, Bouira pourrait même détrôner l’USM Sétif qui jouera samedi face au MB Hassi Messaoud, dans un match difficile pour l’USMS.

Massi Boufatis