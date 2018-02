Auzia attend de pied ferme le leader

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 193 lecture(s)

C’est la reprise du championnat Régionale 2 (groupe A) avec ce périlleux déplacement du leader, l’USM Béjaïa, à Sour El Ghozlane pour y affronter l’US Auzia. Ce match, entrant dans le cadre de la 16e journée, mettra aux prises deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. L’US Auzia, menacée de relégation, aura du pain sur la planche face à l’USM Béjaïa qui compte garder son trône. Mais les gars d’Auzia sont décidés à battre le leader et s’éloigner de la zone rouge. Un match à six points, donc, pour les deux équipes. Pour sa part, l’OS Moulediouane, qui recevait jusque-là ses adversaires à Tizi Rached, retrouvera son stade Ali Kaci de Draâ Ben Khedda demain vendredi. En effet, la ligue vient d’homologuer le stade de Draâ Ben Khedda, ce qui va permettre à l’OS Moulediouane de jouer chez lui et devant ses supporters face au CRB Kherrata. Une rencontre que les poulains de Teriaki ne veulent en aucun cas rater, pour améliorer leur position au classement.

Draâ El-Mizan en appel à Aokas

L’ES Draâ El-Mizan, quant à elle, risque gros chez l’US Soummam demain. Les Sudistes sont appelés à sortir le grand jeu, pour espérer revenir avec un résultat positif. Lors de cette empoignade, qui se jouera au stade d’Aokas, les gars de Draâ El-Mizan auront fort à faire pour passer le cap de la formation de l’US Soummam, en quête d’autres marches au classement pour conforter sa position. Pour les autres rencontres de la journée, la JS Bordj Ménaïel se déplacera chez la JS M’Chedallah, tandis que le WR Bordj Ménaïel aura à en découdre à domicile avec le MC Bouira. Le CM Tidjelabine, lui, affrontera l’OS El Kseur et Gouraya Béjaïa sera opposé à l’ES Bir Ghbalou. Enfin, l’ES Timezrit recevra son homologue du CR Zemmouri avec la nette ambition d’empocher les trois points et de souffler un peu. A noter que toutes les rencontres de la journée se joueront à 14 heures.

M. B.