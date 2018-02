Les mal-classés à rude épreuve

Par DDK | Il ya 3 heures | 168 lecture(s)

Après un petit moment de répit, le championnat de la division honneur de Tizi-Ouzou reprendra ses droits demain vendredi avec le déroulement de la première journée de la manche retour. Une reprise qui s’annonce plutôt favorable au duo de tête. En effet, l’O Tizi-Gheniff accueillera le RC Betrouna et son co-leader, le FC Tadmaït, recevra, lui, l’ES Assi Youcef. Deux invités qui restent toujours en course pour le titre et qui sont sommés de réussir de bons résultats afin de conserver leurs chances. Un enjeu dont les Olympiens et les gars de Tadmaït devraient prendre en compte, pour éviter toute mauvaise surprise. Toujours dans le haut du tableau, le CA Fréha ira rendre visite à l’Etoile de Draâ El-Mizan. Un déplacement périlleux pour les jeunots d’Ath Djennad, qui devraient s’armer d’une grande volonté et d’une forte détermination pour espérer contrer les jeunes Étoilés chez eux. De son côté, le KC Taguemount Azouz se déplacera chez l’ASC Ouaguenoun. Un mal-classé qui n’aura pas le droit à l’erreur, pour éviter de compromettre davantage ses chances de maintien. Cela dit, les gars d’Aït Mahmoud devraient se méfier des locaux qui vont, sans doute, mettre les bouchées doubles pour réussir leur entame dans cette seconde manche qui s’annonce des plus difficiles. Pour sa part, la JSC Ouacifs, qui reste sur deux défaites de suite, aura une bonne aubaine de renouer avec le succès à l’occasion de la réception de la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour. Un adversaire, ayant presque les deux pieds en division inférieure, qui risque de laisser des plumes. L’ES Tigzirt, qui occupe la 11e place, aura à en découdre chez elle avec l’AC Yakouren dans un match que les gars de la ville balnéaire devraient à tout prix remporter, pour entrevoir la suite avec moins de pression. Un pari qui ne sera pas facile face à la coriace formation de Yakouren, qui aspire toujours à l’accession. Un enjeu qui rendra la tâche ardue pour les jeunes de Tigzirt, qui devraient sortir le grand jeu. Enfin, dans le match décalé à samedi, la JS Boukhalfa, qui arrive en troisième position, accueillera, un stade de Tizi-Rached, le FC Ouadhias. Un invité qui voyage plutôt bien. Une donne que les Banlieusards de Tizi-Ouzou ne devraient pas ignorer pour s’éviter des désagréments.

S. K.