Le leader creuse l'écart

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 153 lecture(s)

C’est une onzième journée qui n’a connu aucun fait notable qui mérite d’être signalé, du moins dans le haut du classement. En effet, le leader, le RC Seddouk, a, dans le big match de ce round, assuré chez lui les trois points de la victoire, en prenant le meilleur, quoique difficilement, sur le CRB Aït R’zine, qui restait pourtant sur de belles performances. Ainsi, trois points supplémentaires s’ajoutent au compteur du RCS, qui conserve son fauteuil. Mieux encore il conforte sa position avec un écart de quatre longueurs sur le nouveau dauphin, la JSB Amizour. Cette dernière s’est contentée du point du nul face à un autre concurrent direct, le CRB Aokas en l’occurrence, au terme d’une rencontre musclée et indécise de bout en bout. Du coup, les Littoraux se voient propulser à la quatrième marche, à une longueur de l’ex-dauphin, le NC Béjaïa, qui n’a pas joué sa rencontre face à la Protection civile, en raison d’un problème de domiciliation. De son côté, l’autre sérieux postulant à la montée, le SSSA, s’est contenté du point du nul, acquis chez les Littoraux du CRBS Tenine au terme d’une rencontre passionnante et musclée, qui a vu les Diables rouges revenir de loin après avoir été longuement menés au score. Les représentants de la ville des Ponts perdent là deux points précieux dans la perspective de la course pour le fameux sésame. Dans le bas de la hiérarchie, l’équipe de l’O Akbou s’est révoltée, en arrachant un précieux succès face à son voisin, le SRB Tazmalt, qui restait sur un nul samedi dernier face au leader. Du coup, les Olympiens se permettent un petit bol d’air frais au classement. La mauvaise affaire de la journée est à mettre à l'actif de l’AS Oued Ghir, qui a été accrochée par une vaillante formation de l’ARB Barbacha.

