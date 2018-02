Rien que la qualification !

Par DDK | Il ya 3 heures | 240 lecture(s)

Le CRB Dar El Beida recevra la JS Kabylie demain vendredi à 14h30, pour le compte des 8es de finale de la Coupe d’Algérie.

Si le CRB Dar El Beida veut créer la surprise, les Canaris, eux, ne jurent que par la qualification aux quarts de finale. Bien que son club affrontera une formation qui joue dans un palier inferieur, en division nationale amateur en l’occurrence, le coach Saâdi insiste sur la vigilance auprès de ses capés, pour arracher la qualification et continuer l’aventure dans cette compétition populaire : «Certes, le tirage au sort nous a été favorable dans la mesure où on n’aura pas un long déplacement à faire. Cependant, on ne sous-estimera pas notre adversaire. On jouera à fond nos chances dans cette compétition, avec la ferme intention de passer au prochain tour», a assuré le coach kabyle à ce propos. Côté effectif, le staff technique kabyle pourra compter sur l’ensemble de son groupe. Avec le retour d’Asselah et Redouani, le coach en chef, aura, en effet, l’embarras du choix pour dégager le onze le plus performant demain après-midi, lui qui mise sur une bonne réaction de ses troupes pour passer le cap du CRB Dar el Beida et préparer convenablement le match contre le NAHD en championnat.

Départ pour Alger ce matin

La délégation kabyle ralliera la capitale ce matin à 9h30, où elle sera hébergée, à l’hôtel Soltane, en prévision de cette rencontre. Après ce déplacement, les joueurs se donneront rendez-vous pour une séance d’entraînement, cet après-midi à 15h, pour récupérer du voyage.

JSK - NAHD, à huis clos

Par ailleurs, la Ligue professionnelle de football a infligé à la JSK un match à huis clos. Ainsi, les Canaris accueilleront le NAHD pour le compte de la 19e journée du championnat sans la présence de leurs supporters. Malgré cette sanction, les Kabyles comptent tout faire pour gagner cette partie et quitter la place de relégable qu’ils occupent actuellement.

M. L.