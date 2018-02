«La Coupe est notre objectif cette saison»

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 282 lecture(s)

Le coach kabyle, Nouredine Saâdi, a animé hier après-midi un point de presse à la salle des conférences du stade du 1er Novembre lors duquel il a évoqué plusieurs points, dont le match de Coupe, le huis clos infligé par la LFP et les écarts disciplinaires. Évoquant Dame coupe, Saâdi déclare que celle-ci est l’objectif du club cette saison : «Toutes les équipes qualifiées à ce tour se sont fixé la Coupe comme objectif. C’est le nôtre aussi (…)», assure-t-il.

«Je ne laisserai personne s’en prendre aux joueurs»

Questionné sur la préparation de ce match, le coach kabyle dit que celle-ci s’est déroulée dans de bonnes conditions dans l’ensemble, signalant, toutefois, un incident où «un supporter voulu parler aux joueurs», chose qui a brièvement perturbé la préparation. Saâdi ajoute : «Cette fois-ci ça passe, mais la prochaine fois, je ne laisserai personne s’en prendre aux joueurs».

«On répondra au coach de Dar el Beida sur le terrain»

Saâdi assure encore que le groupe fera tout pour se qualifier en Coupe. Meilleure réponse, selon lui, pour le coach de Dar El Beida, qui avait déclaré que son équipe allait «arrêter la JSK» dans cette compétition populaire». «Le match sera difficile vu qu’on se trouve dans une situation délicate. Je ne connais pas bien notre adversaire, mais on jouera avec la ferme intention de gagner. Pour les déclarations du coach de Dar El Beida, il est libre de déclarer ce qu’il veut. Notre réponse sera sur le terrain», a-t-il souligné.

«On fera tout pour que l’équipe soit plus performante»

Même si son équipe éprouve des difficultés, sur son propre terrain y compris, Saâdi se veut confiant, soulignant que la JSK fera le maximum pour être plus performante au fil des rencontres : «Le problème de la JSK actuellement, c’est qu’elle ne gagne plus à domicile. On travaillera encore», promet-t-il. Et d’ajouter : «On a des soucis en attaque, car on ne dispose pas d’un buteur attitré et d’un élément effectuant de bon retraits On a misé sur Ekedi comme avant-centre, mais il n’a rien démontré jusque-là».

«On respecte la sanction de la Ligue»

S’agissant de la sanction de la Ligue, qui privera son équipe des supporters face au NAHD, Saâdi estime qu’elle est légitime : «On respecte la sanction du huis clos, car des supporters ont utilisé des fumigènes lors du match face au PAC. La sanction est juste (…)», tient à souligner le conférencier

«Guitoune ? Un très bon joueur»

Jugée médiocre par nombre d’observateurs, la performance de Guitoune lors du match face au PAC a fait couler beaucoup d’encre. A ce propos, Saâdi souligne : «Guitoune est un très bon joueur. Ce n’est pas de sa faute si l’arbitre avait sifflé un penalty à notre encontre». S’agissant de l’autre défenseur, Belkalem, Saâdi s’est contenté de dire : «J’ai eu une discussion avec le joueur et tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’est pas encore prêt pour la compète».

«Je n’étais pas au courant que Ekedi est allé régler ses papiers»

L’attaquant camerounais de la JSK, Steve Ekedi, est parti au Portugal pour renouveler son visa. Interrogé à ce propos, le coach Saâdi répond : «Je n’étais pas au courant qu’Ekedi est parti pour renouveler son visa. C’est un dirigeant du club qui m’en a informé. Je ne pense pas qu’il sera concerné par le match de coupe de vendredi».

«Je ne vais pas démissionner, on se battra jusqu’au bout»

Le club kabyle n’a pas amélioré ses résultats, malgré la venue de plusieurs entraîneurs depuis le début de la saison en cours. Malgré tous les problèmes qu’il a déjà rencontrés, Saâdi ne compte pas baisser les bras pour autant. Il déclare : «La JSK était malade avant même que je vienne prendre la barre technique. Je ne suis pas le genre d’entraîneur qui accuse ses prédécesseurs. Quand on voit un supporter voulant s’adresser aux joueurs, cela démontre que le club est malade. Malgré tout, je ne vais pas démissionner. On se battra jusqu’au bout pour sauver le club».

«Avec moi, celui qui faute paie !»

Questionné sur les écarts disciplinaires au sein du groupe, Saâdi avertit : «Depuis ma venue au club, celui-ci n’a enregistré aucun écart disciplinaire grave. Pour les fautes techniques, je n’hésiterai pas à sanctionner les joueurs qui fautent. Pour le volet financier, ça relève de la direction».

«Redouani apte, Asselah toujours en solo»

Abordant la disponibilité du porter Asselah et de l’arrière-droit Redouani, Saâdi informe : «Redouani s’est très bien préparé et il est apte à jouer. Pour Asselah, il s’entraîne toujours en solo».

«Voilà pourquoi on a recruté deux axiaux au mercato…»

Pourquoi avoir recruté deux axiaux (Guitoune et Belkalem), alors que le club souffrait en attaque ? Saâdi s’explique : «On était sur le point de finaliser avec Banouh, mais il a finalement signé à l’ESS. Le temps n’était pas en notre faveur et on a recruté deux axiaux, vu que le club avait des difficultés en défense».

M. L.