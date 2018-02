Le MCA et la JSK les premiers qualifiés pour les quarts et l'USMA out

Par DDK | Il ya 10 heures 42 minutes | 1042 lecture(s)

La JSK s’est qualifiée vendredi (2 fevrier) au prochain tour de la coupe d’Algérie en prenant le dessus sur le CRB Dar El-Beida qui la recevait pour le compte des huitièmes de finale de cette compétition. Les Canaris ont réussi l’essentiel, une petite victoire, sans dérouler un grand match ni convaincre ses fans, grâce à l’unique but de la partie signé Yettou à la 48’. La JSK jouera en quarts de finale le vainqueur de USM Blida – DRB Tadjenanet. Elle rejoint ainsi le MC Alger, le premier qualifié pour les quarts de finale, jeudi, en battant le CR Belouizdad (tenant du trophée) sur le score de 2 à 1, après prolongations (mi-temps: 1-1) au stade du 5 juillet (Alger). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Sidibé (20e) pour le CRB, et Derardja (40, 98 sp) pour le MCA. Pour sa part, l'USM Alger s'est faite éliminée (vendredi 2 fevrier) par la JS Saoura par un but à zéro. Le but de la JSS a été l'oeuvre de Yahia Cherif à la 81'.

Radhia B.

Les résultats

Jeudi

MC Alger 1 - CR Belouizdad 1 (2 – 1 Après prolongations)

Vendredi

CRB Dar El-Beïda 0 - JS Kabylie 1

JS Saoura 1 - USM Alger 0

Samedi 3 février (14h30)

Au Khroub : AS Aïn-M'lila - MC El-Bayadh

A Blida (Brakni) : USM Blida - DRB Tadjenanet

A Guelma : US Belkheir - CR Zaouia

A Béjaïa : MO Béjaïa - MC Oran (16h00)

A Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - US Biskra (16h00).