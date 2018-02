Les Kabyles sans convaincre

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 237 lecture(s)

La JSK a composté son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie, en s’imposant hier par 1 but à 0 au stade de Dar El Beida face au CRBDB local.

Donné archi favori en raison de la différence de niveau avec son adversaire, qui évolue en DNA, le club kabyle a trouvé toutes les peines du monde pour arracher une qualification inespérée au prochain tour de Dame coupe, grâce à l’unique réalisation de Yettou, au début de la seconde mi-temps (47’). Pis, les joueurs de la JSK, qui ont pourtant évolué dans un stade presque acquis à leur cause, au vu du nombre important de leurs supporters dans les gradins, ont failli mordre la poussière à plusieurs reprises, notamment en première mi-temps, où la formation du CRB Dar El Beida s’est procuré pas moins de trois occasions nettes de scorer. Les joueurs du CRBD, qui ont entamé la rencontre sans complexe, en optant pour un jeu direct, ont montré un visage séduisant grâce à leur bonne maîtrise du jeu, notamment en milieu de terrain. Un secteur étrangement abandonné par leurs adversaires kabyles, où seul Raïah, et à un degré moindre Boukhenchouche, arrivait non sans peine à récupérer le ballon des pieds des locaux. Une situation qui a fait que l’équipe du CRBD, pourtant loin de constituer une référence, y compris dans son championnat où elle occupe la peu reluisante douzième place, a créé le danger à bien des reprises. Mais comme la JSK n’est pas mieux lotie non plus dans son championnat, en témoigne la 14e loge qu’elle occupe, soit une place de relégable, elle n’avait donc pas montré de quoi convaincre ses supporters qui ont vécu une première mi-temps sur les nerfs, en raison du mauvais rendement de l’équipe, qui a frôlé à plusieurs reprises la catastrophe. En deuxième mi-temps, la JSK, mieux organisée en milieu de terrain avec le recul de Djabout et Benyoucef et le positionnement de Yettou comme deuxième attaquant derrière Hamar, a réussi à mieux maîtriser le jeu. Et ce n’est que fort logiquement que Yettou réussit à ouvrir la marque à la 47e minute, d’une jolie reprise de tête suite à excellent service de son coéquipier Ferhani, meilleur joueur kabyle sur le terrain. Une réalisation qui a donné plus d’assurance aux poulains de Nourredine Saâdi, sans pour autant couper l’élan des locaux qui ont continué à aller de l’avant, en se créant d’autres occasions offensives sans pour autant arriver à les concrétiser. En face, la JSK, qui donnait l’impression de gérer son maigre avantage, a opté pour des contre-attaques, sans parvenir à ajouter ce deuxième but, synonyme de la délivrance. Voyant que son équipe n’est pas à l’abri du retour de l’adversaire, Nourredine Saâdi, qui a décidé de sacrifier l’un de ses meilleurs atouts offensifs, en l’occurrence Benaldjia, sanctionné pour une affaire d’indiscipline, a réussi à donner un meilleur équilibre à son milieu de terrain, avec l’incorporation d’Oukaci à la place de Djabout. Un changement qui a permis à la JSK de mieux poser le ballon, mais toujours avec cette carence offensive qui continue toujours à faire défaut à la formation kabyle. Certes la JSK a réussi l’essentiel en se qualifiant pour les quarts de finale, où l’équipe aura la chance d’accueillir sur son terrain le vainqueur du duel qui opposera cette après-midi l’USM Blida au DRB Tadjenant. Mais au vu de sa faible prestation d’hier, elle aura tout intérêt à revoir sa copie si elle veut vraiment continuer son aventure dans cette prestigieuse compétition, qui la fuit depuis 2011, date du dernier sacre face à l’USMH.

M. L.