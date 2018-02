Mellal intégrera le conseil d’administration mercredi

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 260 lecture(s)

Prévue initialement pour le 25 janvier dernier, l’assemblée générale ordinaire de la JSK se tiendra finalement mercredi prochain (7 février) au siège du club. Au cours de cette AG, le futur président de la JSK, Chérif Mellal, intégrera officiellement le conseil d’administration. En effet, les actionnaires de la JSK procéderont à l’augmentation du capital, pour permettre au jeune homme d’affaires de devenir actionnaire au sein du club le plus titré d’Algérie. Ayant dépensé des milliards avant même qu’il n’intègre le conseil d’administration, Chérif Mellal n’a pas eu de mal à convaincre les actionnaires par son projet, consistant à redonner à la JSK son lustre d’antan. Ainsi donc, la première étape pour Mellal, c’est de devenir actionnaire au sein du conseil d’administration. Par la suite, il est prévu qu’il achète un nombre important d’actions pour prétendre à la présidence. Si cela se concrétise, il succédera à l’ex-président Hannachi qui a présidé le club kabyle pendant 24 années, avant qu’il ne soit destitué, le mois d’août dernier. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que l’actionnaire de la SSPA/JSK Yazid Yarichène a décidé de ne pas se porter candidat pour la présidence du club. Ayant aspiré à un certain moment de présider aux destinées de la JSK, Yachirène s’est finalement rétracté. Le concerné aurait affirmé à ses proches qu’il ne serait pas le concurrent d’un candidat ayant déjà apporté et mis à contribution de l’argent en faveur du club. Mellal a donc le champ libre pour succéder à Hannachi.

M. L.