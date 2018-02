Jamais deux sans trois !

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 196 lecture(s)

Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa abritera, aujourd’hui à 16 heures, l’une des affiches des 8es de finale de la coupe d’Algérie : MOB - MCO. Ce match, qui sera le troisième entre les deux équipes en Dame coupe, sera une occasion pour les joueurs du MOB de confirmer leur suprématie, après avoir assuré la qualification à deux reprises aux dépens de la formation oranaise. Carburant bien en championnat, les gars du MCO tenteront de prendre, ainsi, leur revanche et passer l’écueil des Crabes. Ces derniers, qui se sont préparés tout au long de la semaine seront presque complet, à l’exception de Bencherif suspendu et Noubli, dont la participation à ce match reste incertaine. En effet, la décision finale de sa participation sera prise aujourd’hui. Quant à Cheklam et Mouhli, ils ne sont pas concernés par ce match, pour cause de blessures. Bouarata aura l’embarras du choix pour composer son onze d’entrée, surtout avec le retour de Rahal au milieu, il renouvèlera sûrement sa confiance au même trio d’attaque et à la même défense, alors que Meziane, le nouveau gardien, fera son apparition pour la première fois sous les couleurs du MOB. La rencontre d’aujourd’hui sera une occasion pour les deux galeries, afin d’enterrer la hache de guerre après les évènements douloureux de la saison écoulée, surtout que les oranais, qui auront 1 200 billets, se déplaceront sûrement en force, pour soutenir leur équipe favorite. Il est à rappeler que la direction du MOB a versé, dans les comptes des joueurs, une prime de 4 millions, une manière de les motiver et les inciter à fournir plus d’efforts, et ce, pour décrocher cette qualification que le peuple du MOB attend impatiemment. Le MOB souhaite rééditer l’exploit de 2015 qui a vu le club des martyrs décrocher le seul titre national, en battant en finale le RCA de 1 à 0.

Z. H.