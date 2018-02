Cérémonie en l’honneur des pilotes

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 122 lecture(s)

La ligue de Bouira des sports mécaniques a organisé, récemment, une cérémonie en l’honneur de deux pilotes de la wilaya, en l’occurrence Mustapha Ouahab et Mohamed Mezrag, qui ont pris part au dernier rallye Sahari international, qui s’est déroulé en novembre dernier à Taghit, dans le Sud algérien.

Tenue à Tikjda, la cérémonie a été marquée par la présence du président de la FASM (Fédération algérienne des sports mécaniques), M. Bahloul Chihab, de plusieurs pilotes venus de différentes wilayas du pays, à l’instar de Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Blida, Alger..., de représentants de pilotes ayant accompagné la délégation de Bouira lors de cet événement sportif. Avant l’entame de la cérémonie, les différentes délégations avec leurs grosses cylindrées ont sillonné toute la région montagneuse en quête d’adrénaline, tout en profitant du somptueux site climatique. L’événement s’est déroulé dans une ambiance festive malgré l’absence remarquée des pouvoirs publics et de la DJS de Bouira, pourtant conviés par les responsables de la ligue. Toutefois, la très active ligue de Bouira des sports mécaniques a tracé un programme attractif pour l’année en cours, à commencer par la course sur les hauteurs de Hammam Ksana à El Hachimia et celles de Lalla Khedidja à Saharidj. Aussi, la participation de ses pilotes au rallye des dunes, prévu le 15 février prochain, et le challenge Sahari international qui aura lieu au mois d’avril prochain. À titre de rappel, lors du dernier rallye Sahari international, plus de 26 équipages (étrangers et algériens) sont sortis de la course, au moment où les pilotes de la Ligue de Bouira, Ouahab Mustapha et Mezrag Mohamed, ont dignement représenté la wilaya. Le premier avait quitté la course lors de la quatrième étape suite à une panne, tandis que le deuxième, Mohamed Mezrag en l’occurrence, a réalisé toutes les étapes.

CHIHAB BAHLOUL, président de la FASM

«Une bonne initiative»

«Cela fait plaisir de partager de bons moments avec des pilotes qui ont contribué à la réussite du dernier rallye sahari international, en dépit du manque de moyens et de sponsors pour l’octroi de pièces de rechanges et autres. Chose qui dépasse les capacités de tout pilote. Seule la volonté et la passion pour le sport mécanique les motivaient, ils l’ont d’ailleurs démontré en réalisant de bons résultats».



ALI LAMRI, président de la LBSM

«La ligue a besoin de soutien et d’aide»



«Cette cérémonie, c’est pour encourager nos deux pilotes et remercier les sponsors qui ont soutenu la ligue de Bouira des sports mécaniques lors du dernier rallye Sahari international, qui s’est déroulé en novembre dernier à Taghit. Une réussite totale ! Nous avons participé avec deux équipages, le premier conduit par le pilote Mustapha Ouahab avec un véhicule modifié (le Proto) et le deuxième, un 4x4, par Mezrag Mohamed. Au niveau local, on prépare plusieurs challenges pour l’exercice 2018, à l’instar de la course de côte (Hammam Ksana) et celle de (Lalla Khedidja). Malheureusement, on manque les moyens. J’en profite d’ailleurs pour lancer un appel solennel en direction des pouvoirs publics, ainsi que des opérateurs économiques pour soutenir et aider notre jeune ligue».



MUSTAPHA OUAHAB, pilote

«Mon objectif ? Remporter un jour un rallye international»

«Je tiens à remercier la ligue de Bouira pour son geste ô combien significatif. J’ai appris beaucoup de choses lors de cette compétition sportive. J’espère qu’on n’a pas trop déçu. Après avoir modifié ma voiture en «Proto», je n’ai pas réussi à terminer la course à cause d’une panne survenue lors de la quatrième étape (Taghit - Beni Abbès), contrairement à mon ami Mohamed Mezrag et son copilote, Fodil, qui ont fait toutes les étapes. Je les félicite d’ailleurs. Je tiens à signaler, en revanche, que notre passion pour ce sport bute à chaque fois sur le problème récurrent du manque de moyens. Malgré cela, je continuerai à travailler avec comme seul objectif, remporter un jour un rallye international».



Fodil Mezrag, pilote

«Un moment de partage entre amis»

«Cette cérémonie a été un bon moment de partage entre amis de Bouira et d’autres wilayas du pays, Oran, Sidi Bel Abbès, Blida, Alger... J’ai participé au dernier rallye sahari international avec mes propres moyens. C’est ma première expérience, les étapes étaient difficiles, mais malgré cela, je suis content des les avoir terminées. Nous avons beaucoup appris, notamment de la part des autres pilotes, Algériens ou autres étrangers, qui étaient avec nous. Mon meilleur classement, c’est la cinquième place. A présent, on commence la préparation pour les prochaines courses aux niveaux local et national».

