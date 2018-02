Match d’application entre joueurs, hier

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 162 lecture(s)

Faute d’un sparring-partner, le coach en chef de la JSMB, Mounir Zeghdoud, a programmé, hier matin, un match d’application entre joueurs. Autrement dit, pas moins de 23 éléments ont pris part à cette joute afin de se dégourdir les jambes. Ceci avant que les partenaires du revenant Yahia Mecrèche ne soient libérés par le staff technique, pour se ressourcer auprès des leurs non sans leur fixer un rendez-vous pour dimanche après-midi, dans le but de poursuivre les préparatifs de l’affiche de la 19e journée contre l’AS Aïn M’lila.

Aklil toujours aux soins

L’axial Nazim Aklil, victime d’une déchirure musculaire au niveau du tibia, lors du match de la 17e journée contre le CRBAF, continue de poursuivre les soins sous la houlette du staff médical. Out pour au moins trois semaines, le joueur devrait faire encore l’impasse sur les trois prochaines rencontres de championnat de son équipe face à, successivement, l’ASAM, l’ASO et le CAB. Par conséquent, le transfuge de l’US Biskra ne devra retrouver la compétition officielle qu’à l’occasion du match JSMS - JSMB, comptant pour la 22e journée. D’autre part, cette défection se présente déjà comme une opportunité à ne pas rater pour d’autres éléments, à l’instar des deux nouvelles recrues du dernier mercato, Ziane Cherif et Ouchène.

B Ouari.