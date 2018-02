La direction appelle les fans à se mobiliser

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 168 lecture(s)

La direction de l’US Béni-Douala appelle tous les inconditionnels de l’équipe à se mobiliser pour soutenir les joueurs durant la phase retour du championnat : «Vu les matchs importants qui nous restent à jouer, l’USB a plus que jamais besoin de ses fidèles supporters pour soutenir le club. On a besoin de hargne et d'animation dans toute la wilaya de Tizi-Ouzou, particulièrement à Ath-Douala, pour réussir notre objectif. Ce club représente toute la Kabylie (…)», déclare M. Azzam, manager général du club. «Il faut être présents en masse pour le match face à l’équipe de WR M’Sila qui se tiendra ce samedi (ndlr, aujourd’hui)», lit-on par ailleurs dans un communiqué adressé aux supporters.

